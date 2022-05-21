Сербія ввела санкції проти Білорусі через війну в Україні

Сербія приєдналася до санкцій ЄС проти Білорусі за підтримку російської агресії проти України. Про це повідомляє видання N1.

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Так, йдеться про галузеві санкції проти білоруської фінансово-транспортної системи. Зокрема, через війну Росії проти України було заморожено близько 30 млрд євро активів російських та білоруських олігархів та організацій.

Повідомлення про це розміщено на сайті Єврокомісії. Офіційних повідомлень сербської влади щодо цього немає.

Це вже другий прецедент, коли Сербія вступає до санкцій ЄС, пов'язаних з Україною.

Згідно з дослідженням сербського Центру з міжнародних справ та питань безпеки (ISAC), Сербія послідовно дотримувалася обмежувальних заходів ЄС проти Білорусі до квітня 2019 року, після чого відмовилася продовжувати санаційний режим.

Нагадаємо, що уряд Сербії шукає альтернативу російському газу.