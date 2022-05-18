Сербія має намір брати участь у повоєнному відновленні українських міст - Вучич

Президент Сербії Александр Вучич заявляє, що його країна братиме участь у повоєнному відновленні українських міст. Про це він сказав, приймаючи вірчі грамоти від посла України Володимира Толкача.

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Як повідомляє прес-служба сербського президента, він висловив щирий жаль у зв'язку "ситуації в Україні" та ознайомив Толкача з позиціями уряду Сербії та її Ради національної безпеки.

Вучич зазначив, що Сербія віддана дотриманню принципів територіальної цілісності та суверенітету держав як одного з основних принципів міжнародного права, які містяться у Статуті ООН, і що у цьому сенсі вона поважає територіальну цілісність України.

"Він підкреслив, що Сербія також піддається впливу безпринципної позиції однієї частини світу, коли йдеться про одностороннє проголошення незалежності так званого Косова, і подякував Україні за повагу до територіальної цілісності Сербії", - сказано також у повідомленні.

Президент Сербії також заявив, що його країна надала найкращі умови для біженців з України, а також усі права на проживання та дозвіл на роботу відповідно до правил Європейського союзу "і навіть на вищому рівні".

Вучич також додав, що має намір незабаром разом із Толкачем відвідати українських біженців у країні. Сам же посол, як зазначають у прес-службі сербського президента, подякував за гуманітарну допомогу, яку Сербія надає українським громадянам, що опинилися у небезпеці, а також за фінансову допомогу.

Вучич же заявив, що Сербія візьме участь у реконструкції міст України. Він також підтвердив, що Сербія віддана мирному вирішенню спорів і в цьому сенсі підтримує "всі зусилля, спрямовані на переговори".

Нагадаємо, що Вучича лише півтора місяці тому було переобрано президентом на другий термін, він отримав вже в першому турі 58,6% голосів виборців. У той же час блок партій, очолюваний його Сербською прогресивною партією, за підсумками парламентських виборів, що пройшли одночасно з президентськими, втратив абсолютну більшість депутатських місць.

Тим часом Європейська комісія розробила стратегічний план щодо повоєнного відновлення України під назвою "Відбудувати Україну". У середу ж глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що такий план буде націлений, зокрема, на проведення реформ у країні.

Зазначимо також, що в самій Україні поступово готують ґрунт для мобілізації населення для повоєнної відбудови. Так, 16 березня Верховна Рада прийняла закон, яким передбачила проведення такої мобілізації, а 9 травня Кабінет міністрів розширив перелік завдань мобілізації у відновлювальний період.