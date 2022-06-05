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Три страны закрыли небо для самолета Лаврова, чтобы помешать главе МИД РФ посетить Сербию — СМИ

Три страны закрыли небо для самолета Лаврова, чтобы помешать главе МИД РФ посетить Сербию — СМИ

Черногория, Северная Македония и Болгария закрыли небо для российского министра иностранных дел Сергея Лавров. Поэтому визит чиновника в Сербию оказался под большим вопросом, сообщает сербская газета " Вечерње новости".

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Лавров собрался посетить Белград 6-7 июня. В связи с ситуацией президент Сербии Александар Вучич решил встретиться с послом России Александром Боцан-Харченко.

Глава Сербии также заявил, что лично возьмется за решение логистических проблем, связанных с визитом Лаврова в страну.

"Мир должен был бы хотеть услышать российского министра, но момент во внешней политике таков, что "никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более никого слушать", — прокомментировала сербский премьер Ана Брнабич.

Напомним, Сербия присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси за поддержку российской агрессии против Украины, но вот против самой РФ Белград решил не вводить какие-либо ограничения.

Вместо этого Сербия договорилась с Россией о поставках газа по "очень выгодной цене".

Автор:
Вита Молодан