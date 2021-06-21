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В мире 50 минут назад

Еще семь стран Европы закрыли небо для белорусских самолетов

Европейские страны синхронизируют свою национальную политику по вопросу белорусских самолетов с ЕС

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Четыре кандидата на вступление в Европейский Союз (ЕС) и три члена Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) приняли решение запретить доступ белорусских самолетов в свое воздушное пространство.

Об этом говорится на сайте Совета Европейского Союза.

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"Страны-кандидаты — Республика Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также страны ЕАСТ — Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в Европейское экономическое пространство, присоединяются к этому решению", — говорится в сообщении.

Таким образом, эти страны синхронизируют свою национальную политику по вопросу белорусских самолетов с Европейским Союзом.

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В Европейском Союзе уже сообщили, что приняли к сведению такое решение и приветствуют его.

Ранее Украина закрыла небо для белорусских самолетов. Запрет вступил в силу с 00:00 29 мая 2021 года.

Напомним, с 26 мая Украина закрыла авиасообщение с Беларусью.

Ограничения на полеты в белорусском воздушном пространстве также ввели в Евросоюзе после задержания в аэропорту Минска оппозиционного активиста Романа Протасевича 23 мая.

Также сообщалось, что послы стран Европейского Союза запретили посадку белорусских самолетов на территории ЕС.

Источник фото: Depositphotos.

 

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