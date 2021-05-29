Происшествия 30 минут назад

Вступил в силу запрет Украины на полеты для белорусских самолетов

Белорусские самолеты теперь не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Власти Украины закрыли воздушное пространство для белорусских самолетов.

Запрет вступил в силу с 00:00 субботы, 29 мая, сообщила пресс-служба Кабмина.

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Указано, что правительство дало соответствующее протокольное поручение Министерству инфраструктуры и "Украэроруху".

Таким образом, белорусские самолеты теперь не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом.

Напомним, с 26 мая Украина закрыла авиасообщение с Беларусью.

В свою очередь саммит глав стран Европейского союза 24 мая призвал авиакомпании не использовать при перелетах воздушное пространство Беларуси, а также запретить полеты белорусским авиакомпаниям в воздушном пространстве ЕС.

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К столь радикальному шагу ЕС подтолкнул инцидент с принудительной посадкой в Минске самолета ирландского лоукостера Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, которая, в свою очередь, привела к задержанию основателя крупнейшего белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Целый ряд европейских компаний сразу решили последовать призыву и отказаться от полетов над Беларусью.

Украина при этом выразила готовность максимально помогать авиаперевозчикам облетать воздушное пространство Беларуси.

В свою очередь Россия перестала выдавать разрешения на прибытие самолетов в РФ по альтернативному маршруту, который проходил в обход воздушного пространства Беларуси. 

В частности, рейсы Austrian Airlines из Вены в Москву и Air France из Парижа в московский аэропорт "Шереметьево" были отменены из-за отказа в выдаче таких разрешений.

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