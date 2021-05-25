Отец Протасевича не верит в "признание" сына: "Это не его слова, а лицо в побоях" (ВИДЕО)

Отец белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича, комментируя обнародованное якобы видеопризнание сына, заявил, что у Романа, вероятно, нос сломан, а лицо загримировано, чтобы скрыть следы побоев.

Об этом Дмитрий Протасевич заявил в видеоинтервью СМИ, передает Daily Mail.

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"Я думаю, что его заставили (записать видеопризнание). Это не его слова, не его интонация, ведет себя он очень скованно, он очень нервничает, это видно. Скорее всего, у него сломан нос, поскольку несколько изменена форма носа и видны большие следы пудры на передней части носа. У него левая сторона (лица) вся запудрена, и немножечко есть припухлость на левой стороне", — рассказал отец Протасевича.

По его словам, на столе возле Романа лежит не его пачка сигарет, поскольку он такие не курит.

"Так что я думаю, что его, скорее всего, заставили… Тем более давать признательное показание в организации массовых беспорядков мой сын не может, потому что он их просто не совершал... Скорее всего, его просто заставили, вынудили записать это видеообращение. Тем более, мы не можем сказать точно, во сколько это сообщение было записано и насколько оно соответствует действительности", — добавил Дмитрий Протасевич.

По его мнению, операция с задержанием Романа была построена на том, чтобы захватить в плен одного из основателей телеграм-канала Nexta.

"Хоть он и не является главным редактором, это является актом мести, в назидание остальным", — отметил Протасевич.

Напомним, 24 мая государственные СМИ Беларуси показали видео с захваченным Романом Протасевичем, который якобы дает "признательные показания". Судя по всему, он избит.

На видео Протасевич заявляет, что находится сейчас в СИЗО №1 города Минска, "сотрудничает со следствием по делу об организации массовых беспорядков в Беларуси". По словам журналиста, относятся к нему "максимально корректно и по закону", и он "не испытывает проблем со здоровьем".

Как сообщалось, 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска. Сообщалось, что пассажирский самолет посадили из-за сигнала о минировании, и по поручению президента Александра Лукашенко для его сопровождения в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту лайнера находились редактор внесенного в список экстремистских Телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским Телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Обоих задержали белорусские власти.

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В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, а также потребовали освобождения Протасевича.

Исполнительный директор авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири назвал инцидент "угоном, совершенным при поддержке государства", похожим на "попытку властей Беларуси снять с борта журналиста и его подругу".

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Романа Протасевича операцией спецслужб Беларуси с использованием принудительного захвата самолета, что подвергло риску жизнь экипажа и всех пассажиров, находившихся на борту.