"Получили электронное письмо": как белорусские диспетчеры сообщали борту Ryanair о бомбе

Министерство транспорта Беларуси опубликовало расшифровку фрагмента переговоров пилотов самолета Ryanair, выполнявшего рейс Афины — Вильнюс, и диспетчеров аэропорта "Минск" 23 мая. Из разговора следует, что информацию о якобы находящейся на борту лайнера бомбе диспетчеры получили по электронной почте, а рекомендация развернуть самолет и посадить его в Минске, а не в аэропорту назначения, исходила от них.

Приводим фрагменты расшифровки переговоров:

Диспетчер: К вашему сведению, у нас есть информация от спецслужб, что у вас бомба на борту, и она может быть активирована над Вильнюсом.

Пилот: Вас понял.

Диспетчер: По соображениям безопасности мы рекомендуем вам приземлиться в UMMS (аэропорт Минска).

Пилот: Хорошо... Понятно, дайте нам новый курс, пожалуйста.

Пилот: Бомба… откуда пришло сообщение? Откуда у вас информация об этом?

Диспетчер: Сотрудники службы безопасности аэропорта сообщили, что получили электронное письмо.

Пилот: Служба безопасности аэропорта Вильнюса или из Греции?

Диспетчер: Это электронное письмо было направлено в несколько аэропортов.

Пилот: Вас понял.

…

Пилот: Можете назвать снова IATA код (уникальный идентификатор аэропорта. — Delo.ua) аэропорта, в который власти рекомендуют нам перенаправиться?

Диспетчер: IATA код MSQ (код аэропорта "Минск". — Delo.ua)

Пилот: MSQ, спасибо.

Пилот: Опять же, эта рекомендация о перенаправлении в Минск откуда взялась? От кого она пришла? От компании? Она исходила от руководства аэропорта вылета или аэропорта прибытия?

Диспетчер: Это наши рекомендации.

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Напомним, что 23 мая пассажирский самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины — Вильнюс, был принудительно сопровожден в аэропорт "Минск". В самолете в Литву летел живший там последнее время оппозиционный журналист из Беларуси Роман Протасевич. Его и его девушку в минском аэропорту задержали, остальные же пассажиры спустя семь часов ожидания все же вылетели в Вильнюс.

Произошедшее вызвало крайне острую реакцию США, заявивших, что на борту также были их граждане. Также с осуждением действий Беларуси выступил и Евросоюз, пообещавший также принять меры.

В самой Ryanair заявили, что считают действия Беларуси незаконными и рассматривают их в качестве авиационного пиратства. При этом гендиректор перевозчика Майкл О'Лири заявил, что в Минске рейс кроме двух задержанных покинули еще некие люди, которых он считает агентами Комитета госбезопасности Беларуси. В литовской полиции дали понять, что "пропали" таким образом в Минске трое пассажиров из 126. В то же время в аэропорту "Минск" заявили, что и изначально в него прибыли 123 пассажира самолета Ryanair, дав понять, что отрицают, что борт покидал кто-то, кроме задержанных.