Транспорт 1 час назад

Украина готова максимально помогать авиаперевозчикам облетать Беларусь

По словам новоназначенного министра Кубракова, события в Беларуси стали международным прецедентом

Александр Кубраков. Фото: пресс-служба форума "Украина 30" Александр Кубраков. Фото: пресс-служба форума "Украина 30"
Александр Кубраков. Фото: пресс-служба форума "Украина 30"

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявляет о готовности Украины оказывать всяческую поддержку в иностранным авиаперевозчикам в переориентации их маршрутов, пролегавших через воздушное пространство Беларуси. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Украина готова со своей стороны оказать максимальную поддержку государствам и частным компаниям в процессе перестройки маршрутов через наше воздушное пространство", — отметил он.

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По словам Кубракова, события в Беларуси стали международным прецедентом, а приоритетом украинской стороны является безопасность пассажиров и авиации.

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"Первоочередная задача — оперативная организация всех мероприятий в строгом соответствии с международным и национальным законодательством", — добавил чиновник.

В министерстве напоминают, что с 26 мая установлен запрет на осуществление украинскими и белорусскими эксплуатантами любых вылетов между пунктами Украины и Беларуси. Кроме того, запрещены любые полеты украинских эксплуатантов в белорусском воздушном пространстве. Исполнение этого поручения возложено на Мининфраструктуры, Госавиаслужбу и госпредприятие "Украэрорух".

24 мая лидеры ЕС призвали европейских авиаперевозчиков избегать полетов над Беларусью, а также как можно быстрее ввести дополнительные санкции против этой страны. Решение пока не вступает в силу, оно еще должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

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