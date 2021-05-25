"Государственный терроризм": Данилов считает, что Беларусь могла сбить самолет Ryanair

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что, учитывая систему принятие решений в Беларуси, ситуация с рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс 23 мая вполне могла закончится его сбитием. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Авантюристские решения, принимаемые в условиях единоличной диктатуры, как показывает авиационная история, приводят к массовым человеческим жертвам, как это было в ситуации с катастрофой рейса МН17 (2014), сбитием украинского Boeing 737 под Тегераном (2020) и другим. Именно в этом ряду действий, которые вполне можно назвать проявлением государственного терроризма, — поднятие в воздух для сопровождения посадки рейса Ryanair в Минске боевого самолета МиГ-29 белорусских вооруженных сил, — решение, которое могло привести к авиационной катастрофе", — заявил он.

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Данилов назвал задержание после посадки самолета белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича "откровенным вызовом всему демократическому миру и наглым пренебрежением международными нормами и правилами".

"Белорусские власти в своих попытках подавить свободу слова пересекли очередную "красную линию", и такие действия не могут остаться без ответа. Решение посадить пассажирский самолет Ryanair в минском аэропорту, несомненно, было спланированной и продуманной спецоперацией, ответственность за которую полностью несет Александр Лукашенко", — отметил секретарь СНБО.

По его словам, Украина с тревогой наблюдает за развитием ситуации в соседней стране и "солидаризируется с белорусским народом в его стремлении добиться справедливых выборов и настоящей государственной независимости".

"Законность, которая постоянно попирается, — это приговор разнообразным "вождям" авторитарного типа, даже если этот приговор и отсрочен во времени", — намекнул Данилов.

Напомним, что в связи с произошедшим Украина решила с 26 мая прекратить авиасообщение с Беларусью. Аналогичное решение приняли главы стран ЕС на саммите 24 мая. Кроме того, инцидент вызвал крайне острую реакцию США, заявивших, что на борту также были их граждане.

В самой Ryanair также заявили, что считают действия Беларуси незаконными и рассматривают их в качестве авиационного пиратства. При этом гендиректор перевозчика Майкл О'Лири заявил, что в Минске рейс, помимо двух задержанных, покинули еще некие люди, которых он считает агентами Комитета госбезопасности Беларуси.

В свою очередь, в литовской полиции дали понять, что "пропали" таким образом в Минске трое пассажиров из 126. В то же время в аэропорту "Минск" заявили, что и изначально в него прибыли 123 пассажира самолета Ryanair, дав понять, что отрицают, что борт покидал кто-то, кроме задержанных.