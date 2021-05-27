Россия не пускает самолеты из Европы, которые летят в обход Беларуси

Утренний рейс Austrian Airlines из Вены в Москву был отменен, поскольку российская сторона не выдала перевозчику разрешение на прибытие ее самолета в РФ по альтернативному маршруту, который проходил в обход воздушного пространства Беларуси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя австрийской авиакомпании.

"Austrian Airlines приостановила полеты над воздушным пространством Беларуси до дальнейшего уведомления на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС. По этой причине также необходимо скорректировать маршрут полета из Вены в Москву. Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение", — сообщили в компании.

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В свою очередь, как передает "Интерфакс", рейс Air France из Парижа в московский аэропорт "Шереметьево", который должен был быть совершен в 27 мая по маршруту в обход Беларуси также был отменен.

Источник, знакомый с подготовкой рейса, сообщил российскому информагентсву, что компания в четверг вновь намеревалась выполнить его минуя территорию Беларуси.

"Формально регулярное авиасообщение между нашими странами не восстановлено из-за коронавирусных ограничений, каждый рейс считается грузопассажирским, то есть "вывозным", то есть выполняется не автоматически в соответствии с утвержденным расписанием, а требует отдельного согласования с российскими авиавластями", — пояснил также он.

26 мая Air France сообщила, что также не смогла выполнить рейс в Москву из-за невозможности использовать белорусское воздушное пространство. Перевозчик объяснил, что ему необходимо получить на измененный маршрут новое разрешение российских авиавластей.

Отметим, что по состоянию на 18:00, по данным сервиса Flightradar, из летающих через Беларусь пассажирских авиакомпаний замечены лишь российские, а также борт China Eastern Airlines.

Напомним, что саммит глав стран Европейского союза 24 мая призвал авиакомпании не использовать при перелетах воздушное пространство Беларуси, а также запретить полеты белорусским авиакомпаниям в воздушном пространстве ЕС.

К столь радикальному шагу ЕС подтолкнул инцидент с принудительной посадкой в Минске днем ранее самолета ирландского лоукостера Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, которая, в свою очередь, привела к задержанию основателя крупнейшего белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Целый ряд европейских компаний сразу решил последовать призыву и отказаться от полетов над Беларусью.

Украина при этом выразила готовность максимально помогать авиаперевозчикам облетать воздушное пространство Беларуси.