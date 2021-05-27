Происшествия 60 минут назад

Минск сообщил рейсу Ryanair о "бомбе ХАМАС" на полчаса раньше, чем "узнал" о ней — СМИ

Сообщение с требованием перемирия, на тот момент давно заключенного, пришло на аэропорту уже после смены курса самолета

Аэропорт Минска. Фото: Onliner Аэропорт Минска. Фото: Onliner
Аэропорт Минска. Фото: Onliner

Электронное письмо от пользователя ahmed_yurlanov1988 с заявлением о наличии на бомбы борту самолета компании Ryanair рейса Афины — Вильнюс 23 мая, которым Беларусь оправдывает принудительную посадку лайнера, пришло на электронную почту аэропорта "Минск" в 12:57, сообщает проект "Досье".

В то же время, согласно опубликованной ранее стенограмме переговоров диспетчеров с пилотами Ryanair, белорусская сторона проинформировала экипаж о предполагаемой угрозе еще в 12:30 — сразу же, как самолет зашел в воздушное пространство Беларуси.

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В 12:33 диспетчер сообщил пилоту, что письмо с сообщением о бомбе было отправлено сразу в несколько аэропортов. В то же время, как выяснил центр "Досье", на тот момент письмо от "террористов" получили (в 12:25) только "Литовские аэропорты". Греческое же управление гражданской авиации заявило, что в аэропорт Афин письмо с угрозой о бомбе не приходило.

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В 12:47 самолет изменил курс и полетел в сторону Минска. В официальном заявлении Управления авиации Министерства транспорта Беларуси подробности о времени получения e-mail "от ХАМАС" не раскрывались.

Напомним, что в письме говорилось буквально следующее: "Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы ЕС отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Дельфийского экономического форума возвращаются домой 23 мая рейсом FR4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом. Аллаху Акбар".

При этом на тот момент Израиль и исламистское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, уже два дня как договорились о прекращении огня. До этого, напомним, израильская армия полторы недели бомбила приморский палестинский анклав, откуда по израильской территории велись ракетные обстрелы.

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Отметим, что принудительная посадка самолета Ryanair привела к задержанию основателя крупнейшего белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta, а впоследствии редактора другого крупного оппозиционного Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича. Такие действия белорусской стороны вызвали жесткую реакцию США и стран Европейского союза с дальнейшей отменой авиасообщения с Беларусью множеством европейских компаний.

Прекратить авиасообщение на этом направлении решила и Украина. В ответ белорусское посольство выразило "удивление", припомнив принудительное возвращение в Киев 21 октября 2016 года направлявшегося в Минск рейса белорусской госкомпании "Белавиа" для дополнительной проверки Службой безопасности Украины покойного ныне публициста Армена Мартиросяна.

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