Беларусь "удивилась" запрету полетов Украиной, припомнив ей инцидент с самолетом "Белавиа"

В связи с принятым Украиной в одностороннем порядке решением о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью посольство последней направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста. Об этом говорится в сообщении дипучреждения.

"В данной ноте отмечено, что белорусская сторона с удивлением восприняла решение украинской стороны о прекращении авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь в связи с авиационным происшествием, не имеющим отношения к Украине. Внимание внешнеполитического ведомства Украины обращено на то, что данное ничем не обоснованное решение Украины выглядит особенно абсурдным с учетом ряда обстоятельств", — отмечается в нем.

Белорусская сторона решила припомнить Украине, что 21 октября 2016 года по решению Украины самолет авиакомпании "Белавиа", осуществлявший рейс из Киева в Минск был возвращен украинской стороной в аэропорт "Киев" ("Жуляны") под угрозой применения боевой авиации.

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"Несмотря на возмутительный и недружественный характер действий Украины в отношении белорусского пассажирского авиалайнера, белорусская сторона не прекращала авиасообщение с Украиной", — напомнили в посольстве.

По мнению белорусской стороны, ущерб от принятого ныне решения понесут в первую очередь сама Украина и граждане Украины.

"Авиационная блокада, организованная Украиной, не позволит гражданам Республики Беларусь в полной мере воспользоваться рекреационным потенциалом Украины в самый разгар туристического сезона", — говорится при этом в сообщении.

При этом Беларусь выражает возмущение в связи с тем, что официальные лица Украины в своих заявлениях ссылаются на "якобы угрозы безопасности для иностранных граждан на территории Республики Беларусь".

"Тогда как украинская сторона длительное время не может обеспечить безопасность функционирования посольства Беларуси в Украине, расположенного в самом центре столицы Украины. Провокации против белорусской дипломатической миссии в городе Киеве, организуемые экстремистски настроенными лицами, стали устойчивой практикой и никак не пресекаются украинской стороной", — напомнили также свою позицию в посольстве.

Там считают решение о запрете авиасообщения "очередной попыткой грубого экономического давления" на Беларусь, равно как и указ президента Владимира Зеленского №420 от 4 октября 2020 года о привлечении в Украину высококвалифицированных специалистов и предпринимателей IT-сферы из Беларуси, против которого соседняя страна ранее уже протестовала.

Белорусская сторона при этом рассчитывает, что "возмутительное решение Украины по авиационной блокаде Беларуси, целью которой является нанесение экономического ущерба авиационной отрасли Беларусь", будет в ближайшее время отменено с учетом объективного рассмотрения всех обстоятельств посадки 23 мая в аэропорту "Минск" самолета авиакомпании Ryanair.

В посольстве заявляют, что она была осуществлена экипажем воздушного судна в полном соответствии с международными правилами и стандартами в сфере авиационной безопасности.

"В обращении белорусского дипломатического представительства выражена надежда на возвращение украинской стороны в русло уважительного и отвечающего взаимным интересам межгосударственного общения с Республикой Беларусь, а также объективную, всесторонне взвешенную и отвечающую духу добрососедства позицию Украины, основанную на принципах невмешательства во внутренние дела друг друга". — добавили в посольстве.

Напомним, что 21 октября 2016 года самолет "Белавиа", вылетевший из Киева в Минск был принудительно возвращен обратно: при подлете к белорусской границе командир экипажа получил от диспетчера сообщение, что он должен вернуться. При этом сообщалось, что пилотам пригрозили поднять в воздух боевую авиацию в случае отказа вернуться в Киев. Позже стало известно, что самолет вернули по требованию Службы безопасности Украины.

После приземления самолета из него вывели гражданина Армении Армена Мартиросяна — блогера и автора российского интернет-издания "Украина.ру" (ныне входит в медиагруппу "Россия сегодня"), однако спустя некоторое время его отпустили.

Всего на борту лайнера тогда было 136 пассажиров и шесть членов экипажа. Беларусь тогда также заявила Киеву официальный протест.

В СБУ же тогда заявили, что вернули самолет, чтобы силовики смогли убедиться в отсутствии угрозы национальной безопасности, поскольку на борту был пассажир, которого подозревают в организации в Украине провокаций. Сам Мартиросян обвинения в свой адрес отвергал, заявляя, что ездил в Киев по личным делам. Вскоре, в ноябре 2016 года он подал иск против СБУ в Окружной административный суд Киева, но о решении суда по нему не сообщалось. В январе 2020 года Мартиросян умер.