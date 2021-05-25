Политика 10 минут назад

Беларусь "удивилась" запрету полетов Украиной, припомнив ей инцидент с самолетом "Белавиа"

В посольстве страны возмущены заявлениями Украины об "угрозе безопасности для иностранных граждан" в Беларуси

Фото: сайт посольства Фото: сайт посольства
Фото: сайт посольства

В связи с принятым Украиной в одностороннем порядке решением о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью посольство последней направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста. Об этом говорится в сообщении дипучреждения.

"В данной ноте отмечено, что белорусская сторона с удивлением восприняла решение украинской стороны о прекращении авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь в связи с авиационным происшествием, не имеющим отношения к Украине. Внимание внешнеполитического ведомства Украины обращено на то, что данное ничем не обоснованное решение Украины выглядит особенно абсурдным с учетом ряда обстоятельств", — отмечается в нем.

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Белорусская сторона решила припомнить Украине, что 21 октября 2016 года по решению Украины самолет авиакомпании "Белавиа", осуществлявший рейс из Киева в Минск был возвращен украинской стороной в аэропорт "Киев" ("Жуляны") под угрозой применения боевой авиации.

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"Несмотря на возмутительный и недружественный характер действий Украины в отношении белорусского пассажирского авиалайнера, белорусская сторона не прекращала авиасообщение с Украиной", — напомнили в посольстве.

По мнению белорусской стороны, ущерб от принятого ныне решения понесут в первую очередь сама Украина и граждане Украины.

"Авиационная блокада, организованная Украиной, не позволит гражданам Республики Беларусь в полной мере воспользоваться рекреационным потенциалом Украины в самый разгар туристического сезона", — говорится при этом в сообщении.

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При этом Беларусь выражает возмущение в связи с тем, что официальные лица Украины в своих заявлениях ссылаются на "якобы угрозы безопасности для иностранных граждан на территории Республики Беларусь".

"Тогда как украинская сторона длительное время не может обеспечить безопасность функционирования посольства Беларуси в Украине, расположенного в самом центре столицы Украины. Провокации против белорусской дипломатической миссии в городе Киеве, организуемые экстремистски настроенными лицами, стали устойчивой практикой и никак не пресекаются украинской стороной", — напомнили также свою позицию в посольстве.

Там считают решение о запрете авиасообщения "очередной попыткой грубого экономического давления" на Беларусь, равно как и указ президента Владимира Зеленского №420 от 4 октября 2020 года о привлечении в Украину высококвалифицированных специалистов и предпринимателей IT-сферы из Беларуси, против которого соседняя страна ранее уже протестовала.

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Белорусская сторона при этом рассчитывает, что "возмутительное решение Украины по авиационной блокаде Беларуси, целью которой является нанесение экономического ущерба авиационной отрасли Беларусь", будет в ближайшее время отменено с учетом объективного рассмотрения всех обстоятельств посадки 23 мая в аэропорту "Минск" самолета авиакомпании Ryanair.

В посольстве заявляют, что она была осуществлена экипажем воздушного судна в полном соответствии с международными правилами и стандартами в сфере авиационной безопасности.

"В обращении белорусского дипломатического представительства выражена надежда на возвращение украинской стороны в русло уважительного и отвечающего взаимным интересам межгосударственного общения с Республикой Беларусь, а также объективную, всесторонне взвешенную и отвечающую духу добрососедства позицию Украины, основанную на принципах невмешательства во внутренние дела друг друга". — добавили в посольстве.

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Напомним, что 21 октября 2016 года самолет "Белавиа", вылетевший из Киева в Минск был принудительно возвращен обратно: при подлете к белорусской границе командир экипажа получил от диспетчера сообщение, что он должен вернуться. При этом сообщалось, что пилотам пригрозили поднять в воздух боевую авиацию в случае отказа вернуться в Киев. Позже стало известно, что самолет вернули по требованию Службы безопасности Украины.

После приземления самолета из него вывели гражданина Армении Армена Мартиросяна — блогера и автора российского интернет-издания "Украина.ру" (ныне входит в медиагруппу "Россия сегодня"), однако спустя некоторое время его отпустили.

Всего на борту лайнера тогда было 136 пассажиров и шесть членов экипажа. Беларусь тогда также заявила Киеву официальный протест.

В СБУ же тогда заявили, что вернули самолет, чтобы силовики смогли убедиться в отсутствии угрозы национальной безопасности, поскольку на борту был пассажир, которого подозревают в организации в Украине провокаций. Сам Мартиросян обвинения в свой адрес отвергал, заявляя, что ездил в Киев по личным делам. Вскоре, в ноябре 2016 года он подал иск против СБУ в Окружной административный суд Киева, но о решении суда по нему не сообщалось. В январе 2020 года Мартиросян умер.

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