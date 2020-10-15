МИД Беларуси возмутился продлением Украиной срока пребывания для белорусских айтишников

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим 14 октября был вызван в белорусское Министерство иностранных дел, где ему была вручена нота протеста. Об этом говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Отмечается, что таким образом белорусская сторона выразила озабоченность принятием указа президента Владимира Зеленского №420 от 2 октября, касающегося продления срока возможного пребывания в Украине высококвалифицированных белорусских специалистов, в частности IT-сферы, до 180 дней в течение года.

"Указанный правовой акт нельзя трактовать по-другому, как явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, граничащий с вмешательством во внутренние дела Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

По мнению белорусского МИД, принятие документа подрывает доверие в двусторонних отношениях и противоречит договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, а также соглашениям о торгово-экономическом сотрудничестве, о безвизовых поездках и о трудовой деятельности и социальной защите граждан двух стран, работающих за рубежом.

Украине настоятельно рекомендовано "принять меры по соблюдению взятых на себя договорных обязательств" в отношениях с Беларусью.

"Искренне не желая нанести ущерб дружеским связям с украинским народом, белорусская сторона не намерена переходить "красные черты" в отношениях с Украиной, но оставляет за собой право на применение, в случае оправданной необходимости, ответных мер по защите национальных интересов в соответствии с международными нормами", — предупредили в МИД соседней страны.

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В свою очередь, как отметил сам Кизим на своей странице в Facebook, "встреча носила хотя и эмоциональный, но конструктивный характер и касалась не только этого вопроса".

"Но что касается именно этого вопроса, то у меня лично такая постановка вопроса вызвала определенное недопонимание, а перечисленные в ноте ссылки о якобы нарушениях Украиной отдельных базовых двусторонних межгосударственных и межправительственных соглашений трудно поддаются логике", — написал дипломат.

Он пояснил, что указ был принят в связи с обращениями самих белорусских специалистов, которые пожелали переехать работать в Украину, и их просьбами создать для этого более приемлемые условия пребывания.

"При этом очевидно, что если такая просьба была высказана, значит их что-то не устраивает у себя дома, в Беларуси. Они захотели уехать в другую страну и очевидно, что в силу многих обстоятельств Украина для них очень привлекательный выбор (понятный язык, родственные связи, общее образование и т.д.). И Украина готова таких людей принять", — заявил посол.

Кизим заверил, что это акт помощи людям, которым сейчас нелегко в Беларуси и припомнил указ президента Беларуси Александра Лукашенко ровно с тем же №420, что и нынешний от украинского призедента, но от 2014 года. Тот документ касался оказания помощи украинцам, вынужденным бежать с Донбасса в разгар войны, в том числе в Беларусь.

"Бизнес, какой бы сферы он не касался, будет оставаться и работать там, где созданы условия для его развития, честной конкуренции и получения прибыли. И исключений, как мне кажется, тут нет", — подчеркнул он.

Отметим, что переезд множества белорусских IT-компаний связан с политическим кризисом в Беларуси, вылившимся в массовое протестное движение против власти Лукашенко после президентских выборов 9 августа, на которых, как утверждают его противники, он в действительности проиграл.

Напомним также, что 12 октября МВД Беларуси пригрозило применять против демонстрантов боевое оружие.