Зеленский подписал указ о привлечении в Украину белорусских айтишников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 420/2020 "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь".

Как сообщает пресс-служба главы государства, "документ будет способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению высококвалифицированных ІТ-специалистов и инноваторов".

Согласно указу, Кабинет Министров должен продлить до 180 дней в год срок временного пребывания на территории Украины граждан Беларуси. Это касается предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, в частности, специалистов в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и членов их семей.

Кроме этого, Кабинет министров должен внедрить пилотный проект по упрощенному оформлению вида на жительство для этих категорий граждан Республики Беларусь. При этом, необходимо предусмотреть возможность сокращения до трех дней сроков для получения таких документов без необходимости дополнительного выезда за пределы украинской территории.

Отдельно правительство должно оптимизировать порядок получения разрешений на использование труда иностранцев и лиц без гражданства для трудоустройства граждан Беларуси, которые являются высококвалифицированными ІТ-специалистами. Для этого предлагается сократить до пяти дней срок предоставления такого разрешения и предусмотреть возможность его получения по принципу молчаливого согласия.

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Указ предусматривает совершенствование процедуры регистрации белорусских IТ-специалистов как физлиц-предпринимателей — плательщиков единого налога.

В соответствии с указом президента, Украина должна признать документы, выданные компетентными органами Беларуси, которые необходимы для осуществления трудовой деятельности в Украине.

Правительство должно обеспечить бесперебойное функционирование единого информационного портала и телефонов горячей линии для предоставления консультаций гражданам Беларуси, которые иммигрируют в Украину.

Вместе с тем, облгосадминистрации и Киевская городская государственная администрация должны способствовать предоставлению консультаций гражданам Беларуси, которые иммигрируют в Украину.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, харьковское IT-сообщество готово помочь своим белорусским коллегам переехать в Украину. Ранее стало известно, что десятки белорусских IT-компаний ведут переговоры с украинскими коворкингами об условиях релокации в Киев, при этом некоторые компании уже перевезли в Украину часть своих сотрудников.