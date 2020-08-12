В Беларуси восстановлен доступ к интернету

Сегодня утром, 12 августа, в Беларуси восстановлен полноценный доступ к ресурсам интернет.

Как сообщает TUT.by, около 6:50 одновременно заработало большинство популярных сервисов — Telegram, Viber, WhatsApp, Twitter, Instagram. Начали также открываться поисковые системы от Google и "Яндекс", восстановился доступ к онлайн-заказу такси. Зарубежные сайты, во всяком случае у части читателей, также работают без проблем.

Появился доступ и к другим сервисам, причем как через мобильный интернет, так и фиксированный — без использования VPN и Proxy запускаются ролики на YouTube, прогружаются электронные письма в Gmail. Примерно в 9 утра стали доступны и сайты СМИ, причем, не только на территории Беларуси, но и за ее пределами.



Ранее сообщалось, что организаторы протестных акций в Беларуси заявляли о масштабных проблемах с мобильным интернетом во всех областных центрах страны.

Напомним, что по данным официального экзитпола, на выборах президента Беларуси победил действующий президент страны Александр Лукашенко с результатом 79,7%.

В свою очередь, по информации экзитпола оппозиционной кандидатки Светланы Тихановской, она набрала 80% голосов избирателей и победила уже в первом туре.

Официальные результаты не устроили жителей страны и в Минске, а также других городах, начались столкновения между протестующими и силовиками.

Отметим, что для разгона протестующих силовики использовали светошумовые гранаты, водометы, а также огнестрельное оружие.

В частности, телеграм-канал "МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ" сообщает, что одному из протестующих шумовой гранатой оторвало палец на ноге.

Кроме того, ОМОН бросал взрывные гранаты с близкого расстояния — два молодых человека получили ранения: у одного ранен живот, у другого порваны штаны, есть сообщения об осколочных ранениях.