Политика и экономика 40 минут назад

Перед новой волной протестов в Беларуси пропал интернет

При этом жителей нижних этажей призвали снимать пароль со своих WiFi, чтобы помочь людям лучше ориентироваться в ситуации.

Фото: GettyImages Фото: GettyImages
Фото: GettyImages

Организаторы протестных акций в Беларуси сообщают о масштабных проблемах с мобильным интернетом во всех областных центрах страны.

Об этом сообщает телеграм-канал Nexta, который координирует действия протестующих.

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Для избежания проблем со связью протестующих призывают принудительно переключать мобильные телефоны с 4G на 3G, а также использовать VPN. Кроме того, жителей нижних этажей призвали снимать пароль со своих WiFi, чтобы помочь людям лучше ориентироваться в ситуации.

В частности, телеграм-канал "Наша Ніва" сообщает, что проблемы наблюдаются не только в Минске, но и Жлобине, Бресте, Гомеле, Баранавичах и Кобрыне. При этом проблемы есть и со стационарным интернетом — нельзя зайти на местные сайты, нельзя даже просто выйти в сеть.

Напомним, что протестующих в Минске (Беларусь) снова призывают выходить на протесты — начало очередной акции запланировано на 19:00 вторника, 11 августа.

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"Вчера Минск показал всему миру, что побороть многочисленные и вооружённые силы карателей абсолютно реально. А тактика протестов, при которой силовики разбросаны по всему городу и вынуждены постоянно лихорадочно перемещаться в поисках групп мирных демонстрантов, оказалась максимально успешной. Отныне наша тактика максимально проста", — отмечается в сообщении.

Организаторы протестов предлагают всем участникам децентрализироваться, поскольку силовики будут готовы встречать демонстрантов в каких-то конкретных точках, особенно на проспекте Независимости в Минске. Всем несогласным с результатом президентских выборов предлагают встречаться с соседями и собирайтесь в небольшие группы до 20 человек.

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