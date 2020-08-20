Харьковские IT-шники заявили о готовности помочь белорусским коллегам переехать в Украину

Харьковское IT-сообщество готово помочь своим белорусским коллегам переехать в Украину. Об этом сообщили в пресс-службе общественной организации Kharkiv IT Cluster.

Там заявили, что искренне сопереживают белорусским айтишникам, которые вынуждены находиться в нестабильных условиях и психологическом давлении. В организации понимают, что в такой ситуации IT-бизнесу тяжело не только сохранять стабильность, но и работать, и жить.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В связи с этим общественная организация готова предоставить помощь белорусским IT-специалистам и IT-компаниям в рамках проекта IT4Life:

• юридическую и организационную помощь при релокации в Харьков;

• содействие в поиске жилья и офиса;

• информационную поддержку в поиске работы для IT-специалистов.

Любой IT-специалист из Белоруссии, который нуждается в помощи, может связаться с Kharkiv IT Cluster, используя форму регистрации по ссылке.

В то же время представители харьковской IT-отрасли, которые хотят посодействовать этому проекту и помочь белорусским IT-специалистам, могут написать организации по адресу pr@it-kharkiv.com.

Напомним, ранее стало известно, что десятки белорусских IT-компаний ведут переговоры с украинскими коворкингами об условиях релокации в Киев, при этом некоторые компании уже перевезли в Украину часть своих сотрудников. Об этом передает "Украинская правда".

Толчком к массовой миграции айтишников стали массовые протесты в Беларуси, а также проблемы с доступом к интернету во время выборов. Тогда доступ к сети отсутствовал почти три дня — международная неправительственная организация NetBlocks рассчитала, что только один день без интернета обошелся стране в $56,4 млн убытков ВВП.

Читайте также: Перед новой волной протестов в Беларуси пропал интернет

Уже через пару дней после выборов более 2,5 тысяч основателей и работников белорусских IT-компаний опубликовали открытое обращение с призывом к властям остановить насилие. Они также спрогнозировали массовый отток специалистов за границу, замедление темпов роста IT-сектора, уменьшение инвестиций в белорусские IT-компании и уменьшение налоговых поступлений.

На обращение сразу же отреагировали представители украинского IT-бизнеса — они предложили предоставить белорусским коллегам места для работы при переезде в Украину: 25 украинских IT-компаний подготовили более 500 рабочих мест в своих офисах для команд из Беларуси.

Позднее и вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что его ведомство вместе с украинским IT-бизнесом готовы создать условия для комфортного переезда белорусских IT-компаний в Украину.