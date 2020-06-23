"Долина" Восточной Европы: где лучше работать IT-шнику — в Украине или Беларуси

Украинцы — одна из этнических групп, населяющих территорию современной Республики Беларусь. В настоящее время украинцы там составляют примерно 1,7 % населения страны. Согласно же данным переписи населения Украины еще за 2001 год, в нашей стране проживает 275,8 тысяч белорусов. Редакция Delo.ua и команда minsk.page поговорили с экспатами о перспективах, возможностях и будущем IT в тех странах, где они теперь проживают, а также сравнили условия работы в украинском и белорусском IT.

Максим Почебут родился в Беларуси, в Гродненской области. С 2012 года живет в Украине. У него есть жена, двое детей. Он руководитель образовательных программ ЕРАМ в Восточной и Центральной Европе и вице-президент Ассоциации "IT Украины" по вопросам образования.

Он начинал работать в одном из белорусских университетов. "К сожалению, работа в системе образования не смогла дать необходимое для меня и семьи материальное обеспечение, поэтому я решил попробовать найти применение своим навыкам и знаниям в бизнесе. Будучи сотрудником университета, я имел опыт работы с белорусским EPAM — мы организовывали совместные проекты, запускали образовательные программы для студентов. Поэтому, после ухода из системы образования, сразу же начал сотрудничество с данной компанией", — рассказывает Максим Почебут про свой путь в IT-сферу.

В это время EPAM активно развивала направление образования в Украине — для этого региона данный вектор был практически новым, и Максим Почебут увидел массу возможностей реализовать свои идеи, запустить интересные для себя проекты. Собственно, с этого и началась его работа в Украине.

Максим Почебут

К тому же, с Украиной он знаком не понаслышке. Его жена — украинка, родом из Харькова. Поэтому к моменту переезда он уже был знаком со страной.

По словам Максима, он никогда не жалел о переезде. Здесь очень нравится жить ему и его семье. "Единственный момент, когда я, можно сказать, на подсознательном уровне подумал о смене страны, был в начале 2014 года — мы жили в Харькове, и в то время был риск того, что регион мог "всполыхнуть" также, как Луганск или Донецк. Тогда я очень переживал за безопасность дочерей и жены. Но все, к счастью, обошлось. Кроме этого случая, мысль о переезде никогда больше меня не посещала", — делится Максим Почебут своими воспоминаниями.

На вопрос о том, где ему комфортнее живется, в Украине или Беларуси, отвечает, что комфортнее ему живется в Украине — здесь он видит больше возможностей, как для себя, так и для своей семьи.

Бюрократические сложности

Из трудностей в Украине он отмечает бюрократию в процессе трудоустройства и оформления всех необходимых документов. Первые полтора месяца из-за этих процессов для него были очень сложными. И, если бы не помощь компании, сам он эту процедуру едва бы осилил. Для иностранца получение разрешения на работу, ведение предпринимательской деятельности, вида на жительство в Украине вообще не "user friendly" история, считает Максим Почебутов.

Сейчас, по его мнению, правительство Украины упрощает процедуры трудоустройства и получения ПМЖ для иностранцев.

Рассуждая о будущем, Максим Почебутов говорит, что категорически не планирует переезжать или же менять компанию, с которой сотрудничает: "Очень люблю свою работу и страну, в которой живу". В его планах масштабные проекты, которые смогут оказать ощутимое влияние на сферу, которой он посвятил более десятка лет своей жизни — образование.

Общие черты и различия украинского и белорусского IT

По мнению Максима, IT-индустрия в Украине и Беларуси имеет очень схожую историю становления, а многие специалисты наших стран сформировались в эпоху зари аутсорсинга — начале 90-х.

"Однако вместе со схожестью становления и развития, у нас есть и некоторые отличия. Так, например, белорусская индустрия получила сильный импульс для развития и консолидации в середине двухтысячных, когда был сформирован Парк высоких технологий (ПВТ). И хотя в Украине нет аналога ПВТ, здесь все же есть другие особенности, которые сыграли важную роль в развитии отрасли", — считает Максим Почебут.

Главное отличие украинского IT — кластерность. В то время, как в Беларуси ключевым "центром силы" индустрии является Минск, то в Украине таких центров, как минимум, пять: это Киев, Львов, Харьков, Днепр, Одесса. И каждый из них имеет определенный общественный вес, может влиять на общеиндустриальную повестку дня. Такая децентрализованная система позволяет отрасли развиваться равномерно по всей стране. Это значит, что за рабочими местами молодежи не нужно ехать исключительно в столицу, экспертиза не концентрируется в одной локации. И экономический эффект положительный: каждый из этих регионов получает дополнительные финансовые вливания в виде налогов от IT-специалистов.

"В то же время ПВТ предоставляет довольно мощную базу, которая позволяет белорусским компаниям стремительно расти и завоевывать свое место на мировом рынке. Поэтому однозначно сказать, какой из подходов лучше, нельзя — везде есть позитив и свои нюансы", — говорит Максим Почебут.

Зарплаты, плюсы и недостатки

По его мнению, и Украина, и Беларусь — довольно успешные и самодостаточные IT-локации. Обе страны могут похвастаться успешными продуктами и компаниями, провайдеры IT-услуг имеют заслуженную репутацию среди крупных глобальных клиентов, и уже давно ушли от аутсорсинга в классическом его понимании к комплексному консалтингу и разработке end-to-end решений. Все это говорит о зрелости отрасли в обеих странах.

"Конечно, есть вопросы, решение которых, как мне кажется, существенно бы укрепило позицию индустрии. Главный из них — дальнейшее развитие IT-экосистемы. К экосистеме мы относим и вузы, и кластеры, и внутренний рынок, и правовое регулирование (например, та же защита интеллектуальной собственности)", — считает Максим Почебутов.

Белорусским компаниям, в силу уже упомянутой централизации, проще находить решения для подобных вопросов — зачастую бизнес имеет общепринятую позицию по большинству аспектов. А в Украине иногда даже по не самым значительным вопросам может быть несколько различных вариантов решения, без намека на готовность к существенным компромиссам, по его мнению.

В вопросе украинских и белорусских зарплат, учитывая количество IT-специалистов, общую численность населения стран, он считает логичным то, что рынок Украины имеет бОльшую емкость — здесь сосредоточено большее количество компаний, шире пул талантов. Но в целом условия для учебы и работы, по его мнению, очень похожи.

Государственная и негосударственная поддержка

"В Беларуси IT активно развивается, в том числе, благодаря государственным инициативам. В Украине же — ровно наоборот. Стимул для роста дало длительное невмешательство правительства в вопросы отрасли. Как видим, и там, и там такие диаметрально противоположные факторы дали свои плоды", — рассуждает Максим Почебут.

Украинская IT-индустрия смогла вырасти благодаря пониженной налоговой ставке и возможности привлекать специалистов в качестве контракторов. Кроме того, такой подход позволил разработчикам и другим представителям креативных индустрий работать сразу с несколькими заказчиками на глобальном уровне, считает Максим Почебутов.

"По моему мнению, и Украине и Беларуси (не смотря на наличие у последней ПВТ) нужно искать новые подходы по организации работы индустрии, привносить лучшие мировые практики, а не сидеть на месте с уже устоявшимися системами. Глобальный рынок конкурентен как никогда, и нам необходимо искать возможности для усовершенствования сложившихся моделей", — рассказывает он.

Максим Почебут думает, что и Украина, и Беларусь имеют все шансы стать "долиной" Восточной Европы. Чтобы это случилось, нам нужно активнее развивать образование — от университетов до программ для профессионалов. При этом, он считает не совсем корректным сравнивать какие-либо нации в целом. Какие-то характеристики больше зависят не от национального признака, а от того, в каких условиях каждый человек формировался — семья, образование, круг общения.

Максим Почебут говорит, что айтишник — это человек мира. Для специалиста этой отрасли крайне важно оставаться в глобальном контексте, чтобы мыслить и действовать шире. Но забывать о своих корнях, истории и культуре точно никому не стоит.

Алексей Черкашин – 25-летний Senior Ruby Developer, который 5 лет назад перебрался из родного Харькова в Минск, и с тех пор работает в белорусской компании iTechArt. В Харькове он работал в Sloboda Studio: компания набирала джунов-рубистов, и он пошёл туда за опытом, успел поработать на многих интересных проектах. Компанию даже называли "кузницей джуниоров". Но по-настоящему крупных проектов не появлялось — просто не хватало опытных кадров.

"Когда я задумался о смене работы, для меня имели значение несколько условий. Во-первых, мне было 20 лет, и я очень хотел уехать от родителей — чем дальше, тем лучше. Во-вторых, хоть местное Руби-коммьюнити в Харькове было уже тогда, на большие конференции приходилось ехать в Киев или Львов. Один раз съездил на RubyConf в Минск — город мне сразу понравился. Ну и в-третьих, обстановка на востоке Украины в те годы обострилась, это тоже повлияло", — рассказывает Алексей Черкашин.

Алексей Черкашин

При выборе Беларуси, как места для жизни и работы, он говорит, что руководствовался историями других людей о релокейте в Беларусь, в которых говорилось о том, что там гораздо проще решать вопросы с жильем и медициной, чем в той же Польше, например. Плюс в Европе много времени и усилий надо было бы потратить на изучение иностранного языка. А он не тот человек, который считает, что чем дальше на Запад, тем лучше.

Минск — центр IT-жизни Беларуси

"В Беларуси альтернатив Минску особенно не было. 5 лет назад в регионах из IT-компаний был, наверно, один EPAM. Смотрел разные компании, следил, чтобы отзывы были похожи на настоящие, а не написаны "доброжелательными" ботами. Люди указывали в них как плюсы, так и минусы. В первую очередь я обращал внимание на минусы. Мне показалось, что отзывы об iTechArt были более-менее правдоподобными и минусы не такими страшными, как в других компаниях. Написал эйчару, она удивилась: "Ничего себе! Обычно я пишу, а тут мне написали". Звали меня приехать на интервью, но я сразу дал понять, что никуда не поеду без оффера. В результате мы хорошо пообщались по Skype, мне сделали оффер, я собрался и поехал жить в Минск", — рассказывает Алексей Черкашин об истории своего переезда в соседнюю страну.

Если сравнивать Харьков и Минск по комфорту жизни, то, по словам Алексея Черкашина, все зависит от того, по каким критериям сравнивать. Например, в Харькове три ветки метро, в Минске — две, но третья строится, наверное, будет лучше двух старых. Количество населения тоже сопоставимо. Всё субъективно, но ему кажется, что у белорусов другой менталитет. И ему пришлось к нему привыкать.

"Мне не хватает в Минске тематических заведений таких, как, например, во Львове. Хочется, чтобы было место, куда можно привести иностранца и сказать: "Посмотри, какая крутая кафешка!". Во Львове таких мест много, и в Харькове они тоже есть. Мне нравится район около минской ратуши. Это самый центр города. Люблю приходить к ратуше вечером, когда зажигаются фонари. Освещение здесь сделано круто. Минская архитектура очень советская. Некоторые любят такую, а я небольшой ее фанат. Но даже унылая советская архитектура при правильном освещении выглядит очень выгодно", — рассказывает Алексей Черкашин.

За 5 лет в Минске он уже сменил 4 квартиры. С арендой особых проблем не было. Он старается каждые год-два менять жилье, чтобы мхом не порасти. Например, раньше он снимал однокомнатную квартиру за $300 в месяц, а теперь — трёшку примерно за те же деньги.

Минск, по его мнению, очень чистый город, тут хорошо развит общественный транспорт. При этом, погода в Минске хуже, чем во многих украинских городах: более облачно и холодно зимой.

Трудности перевода

Что касается людей, то в Украине они более открытые, по мнению украинского экспата. Ему потребовалось время, чтобы найти общий язык с местными, больше уважать личные границы. Его пугали, что в Беларуси живут не слишком дружелюбные люди. Но он сам такого не заметил — на все просьбы люди откликались, помогали с оформлением всех бумаг, поиском квартиры.

"В целом, освоиться в новом городе со знанием языка не так уж сложно. Все необходимое легко найти в интернете. Когда я приехал 5 лет назад, информации было меньше, но мне помогали. Первое жильё я нашёл удалённо: эйчары присылали мне фотки квартир и я выбрал подходящую. Даже на вокзале встретили и все рассказали", — делится Алексей Черкашин.

Чем отличаются друг от друга белорусские и украинские программисты? По его мнению, и в Беларуси, и в Украине техническое образование отстаёт лет на 10-15. В конечном итоге всё зависит от людей. В любой стране есть люди, которые любят своё дело и самостоятельно достанут информацию из-под земли, чтобы сделать ту или иную "фичу". В целом, белорусские айтишники кажутся ему более закрытыми, чем украинские.

"Беларус скорее попытается решить задачу самостоятельно, не обращаясь ни к кому за помощью. Украинец с большей лёгкостью попросит совета у товарищей или коллег. Это не абсолютный закон, но часто можно наблюдать подобную разницу. В остальном белорусы и украинцы — близкие друг другу народы, поэтому отличий немного", — рассказывает об отличиях Алексей Черкашин.

На вопрос о том, получают ли сеньоры в Беларуси больше украинских коллег, Алексей Черкашин отвечает: "В Беларуси платят больше. Но здесь и жить дороже, чем в Харькове. По крайней мере так было, когда я переезжал. Но в разных украинских городах ситуация может отличаться: в Киеве жизнь дороже и платят, соответственно, больше. Ни один миддл не будет работать в Киеве за тысячу долларов, а в Харькове я видел, как миддлы очень радовались своей первой тысяче".

Что касается цен на жилье, то когда он переехал из Харькова в Минск, ему сначала казалось, что второй город раза в три дороже. Но сейчас он понимает, что разрыв не такой сильный. При этом, разница все равно есть. Но перекрывается она более высоким уровнем зарплат.

Пока Алексей Черкашин планирует оставаться в Беларуси. Но вообще он считает, что дом там, где тебе комфортно. Пока ему комфортно здесь.

Артур Заёнц, специально для Delo.ua