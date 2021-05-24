Беларусь высылает всех дипломатов Латвии, та ответила симметрично

Беларусь решила выслать из страны посла Латвии Эйнарса Семаниса, ему предложено покинуть страну в течение 24 часов. Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей, передает БЕЛТА.

"Всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства также предложено покинуть Беларусь — в течение 48 часов, и оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием", — сказал министр.

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Макей напомнил, что в столице Латвии Риге, где в эти дни проходит чемпионат мира по хоккею, в центре города были установлены флаги стран-участниц турнира.

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24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый флаг, использующийся в качестве национального флага белорусской оппозицией.

"Мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа. Нас удивляет, что подобного рода действия совершаются на фоне заявлений Беларуси о готовности провести транспарентное открытое расследование инцидента с самолетом Ryanair с участием международных экспертов. На этом фоне делаются не просто какие-то политические обвиняющие заявления в адрес Беларуси, но и предпринимаются конкретные действия, провокации", — заявил Макей.

При этом он заявил, что Беларусь готова к симметричному ответу Латвии на отъезд своих дипломатов.

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"Наверняка латвийская сторона ответит симметрично. Мы готовы к этому. Но на данном этапе, в данной ситуации мы не видим возможности работать с нынешним составом диппредставительства", — сказал глава белорусского МИД.

В свою очередь, МИД Латвии вечером в понедельник заявил, что в ответ на действия Беларуси требует от белорусских дипломатов также покинуть страну "до нормализации отношений".

Together with Mayor of Riga @MStakis we raised ⬜️🟥⬜️ flag in the center of Riga, we stand with the people of #Belarus #FreePratasevich #StandWithBelarus #ЖывеБеларусь pic.twitter.com/0vQntXWmvQ — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 24, 2021

⬜🟥⬜Сярод сцягоў чэмпіянату па хакеі мы Падымаем сцяг свабоднай Беларусі! Гэты сцяг мне даверылі палітычныя ўцекачы з Беларусі. Сцяг, які сімвалізуе рэжым, які ажыццяўляе дзяржаўны тэрарызм, недарэчны ў гарадскім асяроддзі Рыгі-таму мы яго знялі! #FreeBelarus #ЖывеБеларусь pic.twitter.com/v7X7oovekz — Mārtiņš Staķis (@MStakis) May 24, 2021

Напомним, что изначально чемпионат мира по хоккею должен был проходить совместно в Беларуси и Латвии, однако в январе Международная федерация хоккея отказалась от его проведения в Беларуси, оставив местом проведения лишь Ригу. Спустя несколько дней Международный союз современного пятиборья также решил перенести из Минска чемпионат мира по современному пятиборью 2021 года.