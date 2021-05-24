Литва запретила полеты через Беларусь и призывает своих граждан покинуть страну

Литва признала Беларусь небезопасной для литовских граждан и запретила полеты в/из Литвы через территорию этой страны. Как отмечается в сообщении литовского правительства, такое решение оно приняло 24 мая по рекомендации Министерства транспорта и коммуникаций "в ответ на беспрецедентную атаку Беларуси".

"Вчерашний инцидент с гражданским самолетом на международном маршруте стал беспрецедентным событием в истории воздушного пространства ЕС, в котором насильственно пострадали десятки граждан ЕС, детей и семей. Чтобы обеспечить безопасность граждан Литвы, авиаперевозчики, выполняющие рейсы в/из Литвы, должны будут изменить маршрут своих рейсов, чтобы не попасть в воздушное пространство Беларуси", — отметил министр транспорта Марюс Скуодис.

25 мая авиаперевозчикам, прибывающим и вылетающим из Литвы, будет отправлено специальное уведомление о том, что литовские аэропорты не будут принимать рейсы, пересекающие воздушное пространство Беларуси. Этот запрет вступит в силу во вторник в 3:00.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Литвы настоятельно рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Беларусь. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Принимая во внимание инцидент 23 мая, когда пассажирский самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, был вынужден приземлиться, что создало угрозу безопасности и угрозу жизни гражданского населения, МИД настоятельно рекомендует гражданам Литвы не ездить в Республику Беларусь и призывает всех граждан Литвы, находящихся в Беларуси, покинуть страну", — сказано в нем.

Напомним, что накануне в аэропорт "Минск" был принудительно сопровожден перехваченный пассажирский самолет компании Ryanair, на котором в Литву летел живший там последнее время оппозиционный журналист из Беларуси Роман Протасевич. Его и его девушку в минском аэропорту задержали, остальные же пассажиры спустя семь часов ожидания все же вылетели в Вильнюс.

Произошедшее вызвало крайне острую реакцию США, заявивших, что на борту также были их граждане. Также с осуждением действий Беларуси выступил и Евросоюз, пообещавший, в свою очередь, рассмотреть ситуацию на совещании глав стран ЕС уже 24 мая и принять некие меры.

В самой Ryanair заявили, что считают действия Беларуси незаконными и рассматривают их в качестве авиационного пиратства. При этом гендиректор перевозчика Майкл О'Лири заявил, что в Минске рейс, помимо двух задержанных, покинули еще некие люди, которых он считает агентами Комитета госбезопасности Беларуси. В литовской полиции дали понять, что "пропали" таким образом в Минске трое пассажиров из 126. В то же время в аэропорту "Минск" заявили, что и изначально в него прибыли 123 пассажира самолета Ryanair, дав понять, что отрицают, что борт покидал кто-то, кроме задержанных.