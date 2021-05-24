Зеленский поручил прекратить авиасообщение с Беларусью

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров подготовить решение о прекращении авиасообщения Украины и Беларуси. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Отмечается, что под председательством Зеленского состоялось совещание, в котором приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр энергетики Герман Галущенко, министр инфраструктуры Александр Кубраков, заместители руководителя Офиса президента Юлия Свириденко и Кирилл Тимошенко.

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"Участники совещания проанализировали события вокруг пассажирского самолета компании Ryanair, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. Учитывая сложившуюся ситуацию, президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытия воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну", — сказано в сообщении.

В свою очередь, Шмыгаль в своем Telegram-канале сообщил, что по поручению Зеленского созывает во вторник, 25 мая, внеочередное заседание правительства, где будет рассмотрен вопрос об авиасообщении между Украиной и Беларусью.

"Министерство иностранных дел и Министерство инфраструктуры уже готовят пакет соответствующих решений. Украина должным образом отреагирует на ситуацию принудительной посадки пассажирского самолета компании Ryanair в аэропорту Минска", — заявил премьер.

Напомним, что накануне в аэропорт "Минск" был принудительно сопровожден перехваченный пассажирский самолет компании Ryanair, на котором в Литву летел живший там последнее время оппозиционный журналист из Беларуси Роман Протасевич. Его и его девушку в минском аэропорту задержали, остальные же пассажиры спустя семь часов ожидания все же вылетели в Вильнюс.

При этом в Ryanair заявили, что на борту изначально было 126 человек, а в Минске недосчитались, кроме Протасевича и его девушки, еще троих человек. Глава компании Майкл О'Лири заявил, что "пропавшие" были агентами белорусского Комитета госбезопасности. В то же время сам аэропорт "Минск" заявил, что самолет изначально приземлился со 123 пассажирами.

Данная ситуация вызвала крайне острую реакцию США, заявивших, что на борту также были их граждане. Также с осуждением действий Беларуси выступил и Евросоюз, пообещавший, в свою очередь, рассмотреть ситуацию на совещании глав стран ЕС 24 мая и принять некие меры.

Отметим, что после запрета на прямые авиарейсы между Украиной и Россией именно Беларусь выполняла функцию основной транзитной страны для таких авиапассажиров.