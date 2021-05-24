Самолет Lufthansa задержали на два часа в аэропорту Минска из-за сообщения о теракте

В аэропорту Минска днем 24 мая был задержан вылет самолета авиакомпании Lufthansa сообщением Минск — Франкфурт из-за сообщения о возможном теракте.

Как утверждается в Telegram-канале аэропорта, на его электронную почту поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487. Вылет был запланирован на 14:20. Посадка на данный рейс была приостановлена.

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"В соответствии с республиканскими нормативными правовыми актами в области авиационной безопасности в таких ситуациях подразделениями авиационной безопасности аэропорта должны быть приняты исчерпывающие меры в целях обеспечения безопасности пассажиров, экипажей и воздушных судов", — пояснили на предприятии.

В связи с этим были начаты процедуры по повторному досмотру воздушного судна и всего, что на нем должно было перевозиться. В аэропорту выразили надежду, что его действия встретят понимание как направленные на обеспечение защиты жизни и здоровья граждан.

Впоследствии аэропорт сообщил, что все необходимые мероприятия по досмотру пассажиров, багажа и воздушного судна были завершены, а сообщение о теракте не подтвердилось. В 16:22 самолет вылетел во Франкфурт.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя пресс-службы авиакомпании, всего на борту пребывает 51 пассажир и пять членов экипажа.

Напомним, что накануне в аэропорт "Минск" был принудительно сопровожден перехваченный пассажирский самолет компании Ryanair, на котором в Литву летел живший там последнее время оппозиционный журналист из Беларуси Роман Протасевич. Его и его девушку в минском аэропорту задержали, остальные же пассажиры спустя семь часов ожидания все же вылетели в Вильнюс.

При этом в Ryanair заявили, что на борту изначально было 126 человек, а в Минске недосчитались, кроме Протасевича и его девушки, еще троих человек. Глава компании считает, что "пропавшие" были агентами белорусского Комитета госбезопасности. В то же время сам аэропорт "Минск" заявил, что самолет изначально приземлился со 123 пассажирами.