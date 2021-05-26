Лукашенко о рейсе Ryanair: "Я не мог допустить, чтобы самолет упал на головы наших людей"

Александр Лукашенко заявляет, что в ситуации с посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, совершавшего рейс из Афин в Вильнюс, он "действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам".

Об этом он сказал на встрече с депутатами Национального собрания, членами Конституционной комиссии и чиновниками, передает государственное информагентство БЕЛТА.

При этом Лукашенко утверждает, что сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии одновременно в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска, и белорусская сторона оперативно довела информацию до экипажа в соответствии с международными правилами.

"Потому что в это время самолет пересек границу Беларуси и находился в нашем воздушном пространстве. Мы довели эту информацию до пилотов самолета, вынуждены были ее опубликовать. ХАМАС, не ХАМАС [заявил о минировании] — это сегодня не имеет значения. У экипажа было время, чтобы принять решение", — сказал он.

Напомним, что накануне палестинское исламистское движение, контролирующее сектор Газа, опровергло заявления белорусских властей о том, что это оно якобы заявило о минирование самолета. По словам официального представителя ХАМАСа Фаузи Бархума, организация не имеет к этому никакого отношения и не использует такие методы.

Лукашенко также заявил, что белорусская сторона попросту не могла поступить иначе, учитывая ситуацию в самой стране.

"Как мы должны были поступить, особенно на фоне каскада угроз о минировании наших объектов? Вы живете в Беларуси и знаете: каждый день "минируют" то школы, то университеты, то предприятия, да и самолеты с IP-адресов в Польше, Литве и Латвии. В каждом случае мы реагировали адекватно полученной информации", — сказал он.

По словам Лукашенко, экипаж воздушного судна "советовался с хозяевами" самолета и аэропортом в Вильнюсе, и принял решение приземлиться в Минске.

"Маневр с разворотом выглядит нелогично (до Вильнюса было 70 км), но вопрос: почему другие аэропорты не приняли самолет?" — произнес также он.

Кроме того, Лукашенко заявил, что информация о принуждении лайнера к посадке истребителем МиГ-29 является "абсолютной ложью".

"Задача истребителя — обеспечивать связь и выводить пассажирский самолет на посадку в случае критической ситуации... Дело не только и не столько в этом истребителе, который был поднят абсолютно по всем правилам. Дело еще и в том, о чем мы не говорим, — что по моему распоряжению все системы защиты атомной станции, в том числе противовоздушная оборона, были подняты по тревоге, мгновенно переведены в режим полной боевой готовности", — отметил он.

При этом Лукашенко заявил, что до момента посадки на борту находилось 123 пассажира, а не 126, как заявили в литовской полиции, расследующей инцидент.

"У нас в воздухе под угрозой находились 123 пассажира из разных стран и 6 членов экипажа. В районе полетов расположена БелАЭС. Вблизи нее и произошел разворот этого самолета. А если бы вдруг...? Нам что, мало Чернобыля? А как бы в такой ситуации реагировали США с учетом своего печального опыта?" — задался вопросом он.

Однако в то же время Лукашенко признал, что в Минске самолет действительно покинули три человека. При этом, по данным литовской полиции, после задержания в Минске оппозиционера Романа Протасевича и его девушки в Вильнюс долетел 121 человек. Гендиректор Ryanair Майкл О'Лири, в свою очередь, заявил, что исчезнувшие пассажиры, по всей видимости, были агентами Комитета госбезопасности Беларуси.

"Три человека вышли из самолета в Минске, чтобы не возвращаться из Вильнюса, но из них сделали фейковых сотрудников КГБ... Не успел самолет сесть в Минске, как посыпались написанные под копирку обвинения с Запада и запреты на полеты. Слишком уж быстро "среагировали"... Удержание в аэропорту экипажа и пассажиров вооруженными людьми — очередной бред. Экипаж семь часов с кем-то созванивался и не хотел улетать", — заявил при этом Лукашенко.

Он попытался заверить, что "по своим должностным обязанностям" должен был защитить людей и думал о безопасности страны.

"Поймите простую вещь: если бы самолет был заминирован, и было бы желание у террористов его взорвать, мы вряд ли бы помогли. Но я не мог допустить, чтобы самолет упал на головы наших людей... Поэтому не надо меня упрекать. Я действовал законно, защищая своих людей. Так будет и впредь", — подчеркнул Лукашенко.

При этом он напомнил об инциденте, произошедшем 18 мая в Барановичах Брестской области, когда в жилом районе упал военный самолет, и погибли двое пилотов.