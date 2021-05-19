Происшествия 1 час назад

В Беларуси военный самолет рухнул на жилой район: экипаж погиб (ФОТО, ВИДЕО)

Сообщается, что военные готовились к воздушному показу ко Дню города

Фото: Следственный комитет Беларуси
Фото: Следственный комитет Беларуси
Фото: БЕЛТА
Фото: БЕЛТА
Фото: Onliner
Фото: Onliner
Фото: Onliner
Фото: Onliner
Фото: Onliner
Фото: Onliner
Фото: Onliner
Фото: Onliner
Фото: Onliner
Фото: Onliner
Фото: Onliner
Фото: Onliner
Фото: Onliner
Фото: Onliner

В Барановичах Брестской области Беларуси в частном секторе Восточного микрорайона упал военный самолет, оба его пилота погибли. Как сообщили в белорусском Министерстве обороны, крушение потерпел военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130.

"При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли", — рассказали в ведомстве.

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Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й штурмовой авиабазы майор Андрей Ничипорчик и летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 лейтенант Никита Куканенко. Других жертв и разрушений нет.

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Последствия крушения ликвидировали силы Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси. К месту происшествия выехала комиссия Минобороны во главе с заместителем министра обороны Беларуси по вооружению. В ведомстве также пообещали оказать помощь семьям погибших.

В свою очередь, как передает Onliner со ссылкой на очевидца, самолет упал при совершении маневра при групповом полете в рамках подготовки ко Дню города. Самолет упал между двух двухэтажных домов по улице Фестивальной. Сообщается, что осколки рассыпались на 100 метров от места падения, повредив фасады домов и окна. На одном здании оказался парашют пилота.

При этом недавно мэр Барановичей Юрий Громаковский действительно анонсировал, что на День города планируется воздушный показ. "В честь 150-летия Барановичей, в День города, на аэродроме 61-й истребительной авиационной базы состоится воздушный показ", — цитировала его местная газета "Наш край".

Напомним также, что в конце марта в результате крушения самолета в Мексике погибли шесть человек.

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