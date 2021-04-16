"Это была сознательная атака": Данилов объяснил, зачем Ирану нужно было сбить самолет МАУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, курировавший начальные этапы расследования Украиной катастрофы с самолетом "Международных авиалиний Украины" под Тегераном, заявляет, что отказ Ирана предоставить международным следователям беспрепятственный доступ к уликам убедил его в том, что Иран сбил самолет преднамеренно.

Об этом он рассказал в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

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"Иран никому не позволяет расследовать эту трагедию. Они откладывают или тормозят любые расследования. Тот факт, что они проводят расследование в отношении самих себя, довольно удивителен, мягко говоря... Когда они говорят, что это было случайно... Я не верю. Это было намеренно. Это была сознательная атака", — сказал Данилов.

Он также отметил, что не делился своей версией с канадскими властями, но заявляет, что прямо об этом сказал во время визита в Тегеран в феврале 2020 года своему коллеге Али Шамхани, который, как отмечает издание, считается относительно умеренным представителем иранского военно-теократического режима.

По словам Данилова, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана смог лишь заверить в том, что подконтрольные ему люди не причастны к тому, что случилось с рейсом PS752.

"Я спросил его напрямую: "Почему вы это сделали?" Он дал мне очень честный ответ — что они не заинтересованы в том, чтобы сбивать этот самолет, но что Иран является страной, где существуют разные группы влияния. Есть по крайней мере три разные военные группы под тремя разными командующими, включая Стражей исламской революции, но не только их", — отметил секретарь СНБО Украины.

Данилов предполагает, что Иран попытался устроить диверсию в ночь на 8 января 2020 года, которая привела бы к стратегически полезной паузе в эскалации ситуации с США.

"С 8 января прошлого года мою голову не покидал вопрос: "Почему они это сделали?" Если вспомнить MH17, который русские сбили по приказу военных властей... активные боевые действия прекратились после это крушения, потому что весь мир был сосредоточен на том, чтобы понять, что произошло", — сказал он.

Канадское СМИ напоминает, что катастрофа произошла в ту же ночь, когда Иран выпустил ракеты по базам США в Ираке в ответ на убийство в багдадском аэропорту высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани пятью днями ранее. Однако военный кризис, который на короткое время выглядел способным перерасти в войну во всем регионе, быстро утих после сбития самолета МАУ.

Тогда президент США Дональд Трамп неожиданно написал в Twittere, что "все хорошо" после того, как было установлено, что ни один человек среди американского персонала не погиб во время иранских атак, в то время как причина крушения рейса PS752 тогда еще была неизвестна.

Позже Иран признал, что самолет был сбит его системами противовоздушной обороны, которые в ту ночь находились в состоянии повышенной готовности к возможной контратаке США.

"Если вы спроецируете эту логику на то, что произошло 8 января, то было убийство Сулеймани, после которого ожидалась тотальная война. После сбития самолета и убийства наших граждан, среди прочего, она перешла из первостепенной важности в десятую", — заявил Данилов.

При этом The Globe and Mail попыталось узнать в Министерстве иностранных дел, разделяют ли там такую версию. Однако замминистра Евгений Енин, исходя из изложенного в статье, по сути не ответил, выразив изложенную ранее позицию МИД и констатировав лишь, что Данилов как секретарь СНБО действительно "представляет власти Украины".

Канадские же власти заявления секретаря СНБО Украины комментировать изданию отказались.

Напомним, 9 апреля МИД Украины заявил, что не примет на веру какую-либо версию сбития самолета МАУ под Тегераном, которая не будет подкреплена доказательствами.

По заявлению ведомства, Иран всеми силами пытается продвинуть выгодную для себя версию о человеческой ошибке, но не пытается проанализировать причины, которые привели к роковой ошибке, если она действительно была причиной катастрофы.

"Это также означает, что любое гражданское судно в воздушном пространстве Ирана может в любой момент быть сбитым, и повторить судьбу PS752", — добавили в МИД.

Кроме того, украинская сторона была возмущена тем, что Иран не уведомил Украину, несмотря на многочисленные запросы, об именах и должностях 10 граждан, которым, по заявлению иранской стороны, предъявлено обвинение в связи со сбитием самолета.

17 марта МИД заявил, что не воспринимает окончательный отчет Ирана о сбитии самолета МАУ и считает его "циничной попыткой скрыть истинные причины" трагедии. В то же время до сих пор украинские власти не делали конкретных намеков, какими видят эти истинные причины.