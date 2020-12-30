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50 минут назад

Иран завершил расследование по сбитому самолету МАУ и выплатит по $150 тысяч семьям жертв

Правительство страны поручило провести выплаты как можно быстрее

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Власти Ирана заявили о завершении расследования катастрофы украинского самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого над Тегераном в январе 2020 года.

При этом в Тегеране утверждают, что расследование авиакатастрофы было проведено профессионально и без всяких предубеждений, передает IRNA.

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"Окончательный отчет был напечатан на английском языке и был предоставлен всем заинтересованным сторонам. Вскоре он будет доступен всем людям в информационной системе Управления гражданской авиации", — заявил в среду, 30 декабря, министр дорог и городского развития страны Мохаммад Эслами.

Причем Иран намерен выплатить по $150 тысяч семьям погибших в катастрофе самолета МАУ. Соответствующее поручение дано Министерству дорог и городского развития Ирана.

В частности, указано, что семьям погибших выплатят по $150 тысяч или эквивалентную сумму в других валютах.

Также сообщается, что правительство поручило провести выплаты как можно быстрее.

Как говорится в решении иранского Кабмина, деньги должны быть выплачены всем "без какой-либо дискриминации по национальности и гражданству" в соответствии с законами стран.

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Ранее сообщалось, что Иран выделит 200 млн евро на компенсации, но позже это решение было отозвано.

Накануне члены экипажа сбитого самолета получили звания Героя Украины.

Как сообщалось, Тегеран завершил и передал окончательный технический отчет о причинах катастрофы МАУ Киеву. Согласно отчету, самолет был сбит ракетами из-за человеческой ошибки.

Позже в Министерстве иностранных дел Украины опровергли информацию о передаче украинской стороне техотчета Ираном. Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что переговорный процесс с Ираном по делу о катастрофе МАУ затянулся.

Напомним, рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января 2020 года. В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинцев и 63 граждан Канады.

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