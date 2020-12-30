Иран завершил расследование по сбитому самолету МАУ и выплатит по $150 тысяч семьям жертв

Власти Ирана заявили о завершении расследования катастрофы украинского самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого над Тегераном в январе 2020 года.

При этом в Тегеране утверждают, что расследование авиакатастрофы было проведено профессионально и без всяких предубеждений, передает IRNA.

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"Окончательный отчет был напечатан на английском языке и был предоставлен всем заинтересованным сторонам. Вскоре он будет доступен всем людям в информационной системе Управления гражданской авиации", — заявил в среду, 30 декабря, министр дорог и городского развития страны Мохаммад Эслами.

Причем Иран намерен выплатить по $150 тысяч семьям погибших в катастрофе самолета МАУ. Соответствующее поручение дано Министерству дорог и городского развития Ирана.

В частности, указано, что семьям погибших выплатят по $150 тысяч или эквивалентную сумму в других валютах.

Также сообщается, что правительство поручило провести выплаты как можно быстрее.

Как говорится в решении иранского Кабмина, деньги должны быть выплачены всем "без какой-либо дискриминации по национальности и гражданству" в соответствии с законами стран.

Ранее сообщалось, что Иран выделит 200 млн евро на компенсации, но позже это решение было отозвано.

Накануне члены экипажа сбитого самолета получили звания Героя Украины.

Как сообщалось, Тегеран завершил и передал окончательный технический отчет о причинах катастрофы МАУ Киеву. Согласно отчету, самолет был сбит ракетами из-за человеческой ошибки.

Позже в Министерстве иностранных дел Украины опровергли информацию о передаче украинской стороне техотчета Ираном. Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что переговорный процесс с Ираном по делу о катастрофе МАУ затянулся.

Напомним, рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января 2020 года. В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинцев и 63 граждан Канады.