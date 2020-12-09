Украина может подать на Иран в суд ООН за сбитый самолет МАУ — МИД

Украина планирует подать в суд ООН на Иран в связи с катастрофой МАУ в том случае, если переговорный процесс зайдет в тупик.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин. По его словам, Иран до сих пор не выполнил свои обещания.
"Если переговорный процесс зайдет в тупик, и мы исчерпаем все возможности переговоров с иранской стороной, то будем использовать все имеющиеся механизмы защиты прав (в том числе суд ООН — Delo.ua). Обещания до сих пор остаются не реализованными", — отметил Енин.
Замминистра подчеркнул, что в ближайшие дни Украина будет выходить на контакт с иранской стороной и настаивать на выполнении договоренностей.
"Мы не хотели бы продолжать видимость конструктивного диалога, если такого не получается. Тем более через месяц будет годовщина трагедии, и общество ждет результата. Мы рассчитываем на наличие доброй воли Ирана и с помощью всех инструментариев, дипломатических и уголовно-правовых будем требовать от иранской стороны выполнения обязательств", — сообщил он.
Ранее заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов заявил, что на сегодняшний день Украина не видит смысла в проведении очередного раунда переговоров с Ираном о катастрофе самолета МАУ.
В свою очередь, вице-президент по правовым вопросам Лая Джунейди заявила, что Иран компенсирует "согласно международным нормам и стандартам" ущерб, причиненный уничтожением пассажирского самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины".
Напомним, в августе Организация гражданской авиации Ирана обнародовала данные из "черных ящиков" сбитого самолета МАУ.
Тогда Иран, по заявлениям украинской стороны, обещал выплатить компенсации за сбитый Boeing лишь после завершения расследования и привлечения виновных к ответственности.
Иранская сторона называет причиной катастрофы ошибку системы ПВО, сработавшей, когда самолет МАУ пролетал вблизи некоего важного военного объекта Корпуса стражей Иранской революции.
Отметим, что в результате крушения самолета под Тегераном 8 января погибли 176 человек — 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
138 пассажиров были гражданами или жителями Канады, в подавляющем большинстве — иранского происхождения. Они летели в Канаду транзитом через Украину.