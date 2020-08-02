Иран назвал условия для выплаты компенсаций за сбитый самолет МАУ

Иран выплатит компенсации семьям погибших в катастрофе украинского самолета МАУ только после завершения расследования и привлечения виновных к ответственности.

Об этом после первого раунда переговоров с Ираном заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24".

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По его словам, Украина довольна тем, что Иран подтвердил свою готовность выполнять международные обязательства по катастрофе самолета МАУ.

Известно также, что в ходе первого раунда переговоров с Ираном украинская сторона назвала ряд волнующих проблемных вопросов.

"Мяч сейчас находится на иранской стороне. Всех интересует объем компенсаций. Хочу еще раз подчеркнуть, что компенсации будут рассчитываться исключительно после того, как Украина получит полную информацию об обстоятельствах инцидента, привлечении виновных к ответственности и извинении иранской стороны", — отметил Енин.

Напомним, рейс PS752 украинской авиакомпании МАУ был сбит иранскими военными во время вылета из Тегерана.

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Иран взял на себя ответственность, но утверждает, что инцидент произошел из-за человеческой ошибки и технических неисправностей системы ПВО.

Как сообщалось, Иран согласился выплатить компенсации семьям жертв катастрофы самолета МАУ.

В случае, если Иран откажется от своих обязательств, Украина будет вынуждена обращаться в международные суды.