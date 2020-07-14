Политика и экономика 1 час назад

Иранская сторона готова приехать в Украину на переговоры о компенсации за сбитый самолет

Визит может состояться с 20 по 30 июля

Фото: 24 канал Фото: 24 канал
Фото: 24 канал

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что иранская сторона готова прибыть для переговоров о компенсациях для Украины за сбитый самолет МАУ.

Об этом он рассказал на брифинге во вторник, 14 июля, передает "Европейская правда".

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"Мы получили информацию от нашего посольства в Иране, о том, что иранская сторона выразила готовность прибыть для переговоров о компенсациях для Украины с 20 по 30 июля. Мы ждем с нетерпением начало этого переговорного процесса", — подчеркнул Кулеба.

Напомним, что президент Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию The Globe and Mail заявил, что если власти Ирана не выполнят свои обещания в связи с катастрофой самолета МАУ, Украина обратится в международные суды.

Самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился в январе 2020 года во время вылета из аэропорта Тегерана. Предварительно, борт был сбит двумя иранскими ракетами. На момент катастрофы в самолете находились 176 человек. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.

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Позже Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за уничтожение лайнера. Однако официальный Тегеран до сих пор не взял на себя международную ответственность за авиакатастрофу.

Ранее в правительстве Ирана заявили, что пандемия замедлила планы передать за границу "черные ящики" сбитого самолета.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Иран в ближайшее время готовит передачу Франции "черных ящиков" сбитого украинского самолета.

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