Катастрофа самолета МАУ в Иране: Зеленский грозит Тегерану международными исками

Если власти Ирана не выполнят свои обещания в связи с катастрофой самолета МАУ, Украина обратится в международные суды.

Также Тегеран должен принести официальные извинения и выплатить "адекватные компенсации", заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

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При этом издание напоминает, что ранее Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо договорились давить на Иран, чтобы тот отдал "черные ящики" сбитого самолета.

Зеленский надеется, что в конечном итоге Украина сможет рассчитывать "на ориентированную на результат политику иранского правительства".

"Потому что они не только не возвращают нам черные ящики. Речь идет также об их (других) обещаниях. Они должны принести официальные извинения. Они должны платить адекватные компенсации. Они должны делать то, что обещали. В противном случае у нас не будет другого выбора — и они знают нашу позицию — кроме как обращаться в международные суды", — заявил глава государства.

По словам Зеленского, Иран обвинил пандемию коронавируса в задержке с доставкой бортовых самописцев в Киев, но "эта проблема не может ждать бесконечно, потому что мы ждали довольно долго".

Напомним, самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился в январе 2020 года во время вылета из аэропорта Тегерана. Предварительно, борт был сбит двумя иранскими ракетами. На момент катастрофы в самолете находились 176 человек.

Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.

Позже Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за уничтожение лайнера.

Однако официальный Тегеран до сих пор не взял на себя международную ответственность за авиакатастрофу.

Ранее в правительстве Ирана заявили, что пандемия замедлила планы передать за границу "черные ящики" сбитого самолета.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Иран в ближайшее время готовит передачу Франции "черных ящиков" сбитого украинского самолета.