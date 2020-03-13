Иран решил не передавать Украине "черные ящики" со сбитого Боинга из-за коронавируса

Иранские власти, которые накануне заявляли о готовности передать "черные ящики" с борта сбитого украинского Boeing, передумали это делать из-за вспышки коронавируса в стране.

Об этом сообщает CBC со ссылкой на комментарий директора Канадского совета по безопасности транспорта Кэти Фокс.

"5 марта иранцы предупредили Канаду об отмене передачи на экспертизу "черных ящиков", так как проблемы с коронавирусом влияли на возможность чиновников Ирана выезжать за границу страны. Был план доставки рекордеров в Украину. Но это отложили из-за вспышки COVID-19 в Иране. Это влияет на их возможность путешествовать в это время", — сказала Фокс.

19 января в Иране опровергли, что собираются передать Украине "черные ящики" с самолета компании "Международные авиалинии Украины", который сбила иранская ракета 8 января.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.

11 января власти Ирана признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.