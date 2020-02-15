Иран не может расшифровать черные ящики самолета МАУ, но не отдаст их другим странам

Иран признает, что не может самостоятельно расшифровать информацию из черных ящиков украинского самолета МАУ, который сбили у Тегерана 8 января, однако не намерен передавать их другим странам.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью NBC.

По его словам, в соответствии с международными авиационными правилами, Иран вправе проводить расследование катастрофы самолета. Однако, чтобы иметь возможность расшифровать информацию с самописцев, Ирану нужны программное обеспечение, кабели и специальные знания от США или других западных стран.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Мы попросили помощи. Почему США не помогли нам? Это гуманитарная проблема. Почему они не дали нам программное обеспечение? Почему они не дали нам свой опыт?" — сказал иранский министр американскому изданию.

"Есть еще много неизвестного. Вот почему мы хотим больше, чем кто-либо другой, знать, что есть в черном ящике, чтобы знать, что на самом деле произошло", — добавил он.

Министр уточнил, что сейчас с черными ящиками никаких работ не проводят.

"Мы не коснемся черных ящиков без присутствия всех заинтересованных сторон", — заверил Зариф.

Ранее министр дорог Ирана Мохаммад Эслами заявлял, что черные ящики сбитого самолета являются одними из основных объектов для изучения инцидента и должны остаться в Иране.

Также недавно директор по расследованию несчастных случаев Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами в рамках расследования катастрофы украинского самолета после того, как аудио по расследованию попало в украинские СМИ.

В то же время страны, граждане которых погибли в катастрофе МАУ, требуют у Ирана немедленно отдать черные ящики.

19 января в Иране опровергли, что собираются передать Украине "черные ящики" с самолета компании "Международные авиалинии Украины", который сбила иранская ракета 8 января.

Ранее сообщалось, что записи с бортового самописца украинского самолета отправят для расшифровки во Францию.

Вскоре секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что переговоры о возвращении Украине бортовых самописцев от самолета все еще продолжаются.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.

11 января власти Ирана признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.