Иран решил передать черные ящики сбитого лайнера МАУ во Францию

Руководство Ирана уведомило Международную организацию гражданской авиации (ICAO) при ООН, что передаст в Париж "черные ящики" со сбитого самолета "Международных авиалиний Украины", как только страны, участвующие в расследовании, согласятся на это.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters, в расследовании участвуют Украина, Канада и США.

Канада ранее давила на Иран, требуя отправить "черные ящики" во Францию ​​на экспертизу.

Иран до сих пор удерживает "черные ящики" сбитого самолета. По мнению иранских следователей, в "черных ящиках" самолета не содержится важная информация.

В марте Иран сообщил авиационному агентству США, что отправит черные ящики в Украину.

Однако 10 июня представитель Ирана заявил на виртуальном заседании руководящего совета агентства, что Тегеран теперь отправит сильно поврежденные ящики во французское агентство по расследованию авиационных аварий BEA.

"Иран заявил, что вскоре отправит их в Париж при условии согласия государств, участвующих в расследовании", — сказал один из собеседников.

По информации издания, Украина хочет получить доступ к "черным ящикам" прежде, чем они будут переданы для экспертизы во Францию.

При этом, иранские чиновники отказались от комментариев. Представитель министра транспорта Канады Марк Гарно отказался комментировать эту информацию, однако напомнил об обязательствах, которые Иран взял на себя в марте.

"Они продемонстрировали открытость для передачи черных ящиков, но мы хотим увидеть конкретные действия с их стороны, чтобы проанализировать их", — заявил он.

Согласно американским правилам, Иран сохраняет общий контроль над расследованием, в то время как США и Украина аккредитованы как страны, где самолет строился и эксплуатировался. Канада также участвует, ведь в аварии погибли много ее граждан.

Напомним, Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января 2020 года вскоре после вылета из иранской столицы. Погибли 176 человек. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.

Позже Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за уничтожение лайнера.