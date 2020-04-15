Происшествия 1 час назад

Сбитый самолет МАУ: Иран предложил Украине меморандум о взаимопонимании

Иранские власти хотят обязать Украину и семьи погибших отказаться от права подавать в суд в деле о сбитом под Тегераном самолете МАУ

Сбитый самолет МАУ: Иран предложил Украине меморандум о взаимопонимании Сбитый самолет МАУ: Иран предложил Украине меморандум о взаимопонимании
Последствия катастрофы самолета МАУ в Иране. Фото: AA

Правительство Ирана направило в Министерство иностранных дел Украины проект меморандума о взаимопонимании, который обязывает Украину и семьи погибших отказаться от права подавать в суд по делу об авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране.

Об этом сообщает Radio Farda.

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Согласно меморандуму, Киев и семьи жертв авиакатастрофы должны признать, что причиной катастрофы стала "человеческая ошибка".

"В указанном документе также предусматривается, что Украина и семьи погибших не должны преследовать Иран в уголовном и судебном порядке в обмен на выплату компенсации Ираном и выдачу содержимого бортового видеорегистратора после их анализа", — говорится в сообщении.

В свою очередь в МИДе пока не ответили на данный запрос иранской стороны.

Ранее Офис генерального прокурора назначил комплексную комиссионную криминалистическую экспертизу по делу об авиакатастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране. Также в Офисе генпрокурора настаивают на создании международной следственной группы.

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Известно, что из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране украинского "Боинга" компании МАУ откладывается.

Напомним, Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января 2020 года вскоре после вылета из иранской столицы. Погибли 176 человек. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.

Позже Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за уничтожение лайнера.

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