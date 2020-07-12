Авиакатастрофа МАУ в Иране: Тегеран заявил об ошибке системы ПВО

В комплексе противовоздушной обороны, который сбил самолет "Международных авиалиний Украины" в Иране, были нарушены настройки, поскольку ранее его перемещали.

Это привело к погрешности в данных при обнаружении самолета, говорится в докладе Организации гражданской авиации Ирана.

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Указано, что из-за невыполненной перенастройки пассажирский лайнер был ошибочно опознан системой как объект, движущийся в сторону Тегерана.

В то же время известно, что самолет МАУ вылетал из столицы Ирана, а не наоборот.

Также власти Ирана пояснили, что между комплексом ПВО и центром не состоялся обмен данными, в связи с чем оператор идентифицировал самолет как вражескую цель и, не получив ответа от координационного центра ПВО, запустил первую ракету по самолету, а затем вторую.

Напомним, самолет МАУ был сбит иранскими военными 8 января 2020 года во время взлета вблизи аэропорта Тегерана. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.

Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.

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Позже Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за уничтожение лайнера.

Ранее в иранском Минобороны назвали виновного в крушении самолета МАУ и рассказали об обстоятельствах инцидента.

Сейчас следствие по делу продолжается, поскольку из-за задержки со стороны Тегерана до сих пор не были расшифрованы "черные ящики".

При этом в Иране утверждают, что расследование по факту авиакатастрофы самолета МАУ находится на финальном этапе.