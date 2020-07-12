Происшествия 1 час назад

Авиакатастрофа МАУ в Иране: Тегеран заявил об ошибке системы ПВО

Из-за невыполненной перенастройки пассажирский лайнер был якобы ошибочно опознан системой ПВО как объект, движущийся в сторону Тегерана

ПВО Ирана. Фото: topwar.ru ПВО Ирана. Фото: topwar.ru
ПВО Ирана. Фото: topwar.ru

В комплексе противовоздушной обороны, который сбил самолет "Международных авиалиний Украины" в Иране, были нарушены настройки, поскольку ранее его перемещали.

Это привело к погрешности в данных при обнаружении самолета, говорится в докладе Организации гражданской авиации Ирана.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что из-за невыполненной перенастройки пассажирский лайнер был ошибочно опознан системой как объект, движущийся в сторону Тегерана.

В то же время известно, что самолет МАУ вылетал из столицы Ирана, а не наоборот.

Также власти Ирана пояснили, что между комплексом ПВО и центром не состоялся обмен данными, в связи с чем оператор идентифицировал самолет как вражескую цель и, не получив ответа от координационного центра ПВО, запустил первую ракету по самолету, а затем вторую.

Напомним, самолет МАУ был сбит иранскими военными 8 января 2020 года во время взлета вблизи аэропорта Тегерана. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.

Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.

Читайте также:
Иран отправил черный ящик сбитого самолета МАУ во Францию

Позже Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за уничтожение лайнера.

Ранее в иранском Минобороны назвали виновного в крушении самолета МАУ и рассказали об обстоятельствах инцидента.

Сейчас следствие по делу продолжается, поскольку из-за задержки со стороны Тегерана до сих пор не были расшифрованы "черные ящики".

При этом в Иране утверждают, что расследование по факту авиакатастрофы самолета МАУ находится на финальном этапе.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Иран отправил черный ящик сбитого самолета МАУ во Францию
Иран отправил черный ящик сбитого самолета МАУ во Францию
Иран выдал ордер на арест президента США Трампа
Иран выдал ордер на арест президента США Трампа
МАУ в "Борисполе" установила лабораторию для тестирования на COVID-19
МАУ в "Борисполе" установила лабораторию для тестирования на COVID-19
Загрузка...
Новое видео
Николай Тимощук: об устойчивости компаний, спросе на UNIT.City и человеке будущего / Delo.UA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В России прошли многотысячные митинги против "вечного" Путина (ФОТО, ВИДЕО)

  3. Совладелец сети "Цитрус" заявил о рейдерском захвате компании

  4. British American Tobacco просит Зеленского объяснить угрозу национализации фабрик группы

  5. С 1 августа в Украине вырастут цены на электроэнергию

Загрузка...