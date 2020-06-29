Происшествия 30 минут назад

Иран отправил черный ящик сбитого самолета МАУ во Францию

Самописец якобы сильно поврежден, поэтому восстановить данные из него можно только "с помощью сложной технологии"

Бортовой самописец. Фото: glavcom.ua Бортовой самописец. Фото: glavcom.ua
Бортовой самописец. Фото: glavcom.ua

Власти Ирана заявили об отправке во Францию бортового самописца самолета "Международных авиалиний Украины", который иранские силы ПВО сбили неподалеку Тегерана в январе 2020 года.

Об этом со ссылкой на иранские государственные информагентства сообщает Associated Press.

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Так, военный прокурор Тегерана Голам Аббас Торки заявил об отправке черного ящика во Францию, но подробностей не привел.

Он добавил, что самописец сильно поврежден, поэтому восстановить данные из него можно только "с помощью сложной технологии".

Прокурор также пояснил, что Иран не смог купить такое оборудование из-за санкций США.

Ранее Бюро по расследованию авиакатастроф Франции сообщило, что начнет работу с ящиками 20 июля.

Известно, что Иран официально попросил Францию помочь с расшифровкой "черных ящиков" сбитого самолета МАУ.

Напомним, самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился в январе 2020 года во время вылета из аэропорта Тегерана. Предварительно, борт был сбит двумя иранскими ракетами. На момент катастрофы в самолете находились 176 человек.

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Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.

Позже Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за уничтожение лайнера.

Однако официальный Тегеран до сих пор не взял на себя международную ответственность за авиакатастрофу.

Ранее в правительстве Ирана заявили, что пандемия замедлила планы передать за границу "черные ящики" сбитого самолета.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Иран в ближайшее время готовит передачу Франции "черных ящиков" сбитого украинского самолета.

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