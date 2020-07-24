В МИД Украины сообщили новые данные о крушении самолета МАУ в Иране

Расшифровка бортовых самописцев, сбитого в Иране авиалайнера МАУ, подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет.

Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Благодарен всем партнерам, которые помогли приблизить этот момент. Черные ящики (рейса М-17 — Delo.ua) PS752 были успешно считаны и расшифрованы. Расшифровка подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет. Мы ждем иранскую сторону на первый раунд переговоров на следующей неделе", — сообщил дипломат.

Grateful to all partners who helped bring this moment closer. Black boxes from #PS752 were read out and deciphered successfully. The transcript confirmed the fact of illegal interference with the plane. We are waiting for the Iranian side for the first round of talks next week. pic.twitter.com/ArqeQ5I2e6 — Yevhenii Yenin (@YeninYevhenii) July 24, 2020

Как сообщалось ранее, что именно было установлено на самописцах, в организации не сообщили.

По информации TSB, согласно международным нормам, это невозможно без согласия государства, которое проводит расследование. Этим сейчас занимаются правоохранительные органы Ирана.

Напомним, Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января 2020 года вскоре после вылета из иранской столицы.

В авиакатастрофе погибли 176 человек. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.

Позже Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за уничтожение лайнера.

Трагедии предшествовал ряд событий, связанных с ростом напряженности на Ближнем Востоке, в частности в отношениях между Соединенными Штатами и Тегераном.

Напряженность возросла после убийства в ночь на 3 января американскими военными генерала сил спецназначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.