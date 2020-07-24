Происшествия 30 минут назад

В МИД Украины сообщили новые данные о крушении самолета МАУ в Иране

Расшифровка бортовых самописцев подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Расшифровка бортовых самописцев, сбитого в Иране авиалайнера МАУ, подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет.

Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

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"Благодарен всем партнерам, которые помогли приблизить этот момент. Черные ящики (рейса М-17 — Delo.ua) PS752 были успешно считаны и расшифрованы. Расшифровка подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет. Мы ждем иранскую сторону на первый раунд переговоров на следующей неделе", — сообщил дипломат.

Как сообщалось ранее, что именно было установлено на самописцах, в организации не сообщили.

По информации TSB, согласно международным нормам, это невозможно без согласия государства, которое проводит расследование. Этим сейчас занимаются правоохранительные органы Ирана.

Напомним, Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января 2020 года вскоре после вылета из иранской столицы.

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В авиакатастрофе погибли 176 человек. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.

Позже Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за уничтожение лайнера. 

Трагедии предшествовал ряд событий, связанных с ростом напряженности на Ближнем Востоке, в частности в отношениях между Соединенными Штатами и Тегераном.

Напряженность возросла после убийства в ночь на 3 января американскими военными генерала сил спецназначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

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