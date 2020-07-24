Французы завершили расшифровку сбитого в Иране авиалайнера МАУ

Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции завершило расшифровку "черных ящиков" сбитого в Иране пассажирского лайнера Международных авиалиний Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.

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"Анализ данных речевого самописца (CVR) и регистратора полетных данных (FDR) завершен после четырех дней скоординированных технических работ", — говорится в сообщении.

Кроме этого, в Бюро безопасности на транспорте (TSB) Канады, граждан и жителей которой было много среди погибших пассажиров, подтвердили снятие и предварительный анализ данных с регистраторов самолета "Международных авиалиний Украины" рейса 752.

Что именно было установлено в настоящее время на самописцах, в организации не сообщили.

По информации TSB, согласно международным нормам, это невозможно без согласия государства, которое проводит расследование. Этим сейчас занимаются правоохранительные органы Ирана.

Напомним, Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января 2020 года вскоре после вылета из иранской столицы.

В авиакатастрофе погибли 176 человек. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.

Позже Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за уничтожение лайнера.