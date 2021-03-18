Кулеба назвал отчет Ирана "циничной попыткой скрыть истинные причины" сбития Boeing

Украина не воспринимает окончательный отчет Ирана о сбитии пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" рейса PS752 в январе 2020 года, в результате которого погибло 176 человек, и считает его попыткой скрыть истинные причины трагедии. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в видеозаявлении, опубликованном МИД.

По его словам, Украина направляла более 90 страниц замечаний и предложений к проекту отчета, настаивая на том, чтобы иранская сторона включила их в финальный документ.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"То, что мы увидели сегодня в опубликованном отчете, — ни что иное, как циничная попытка скрыть истинные причины сбития нашего самолета. Анализ документа доказывает, что Иран провел техническое расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов — Чикагской конвенции и ICAO. Вынуждены констатировать, что расследование было предвзятым, представленные доказательства — избирательными, а выводы — обманчивыми", — подчеркнул министр.

Кулеба также заявил, что отчет не отражает всех обстоятельств, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели.

"Это не отчет. Это сборник манипуляций, цель которой — не выяснить истину, а оправдать Исламскую Республику Иран. Это огромное отчаяние для Украины и всего цивилизованного мира", — выразился глава МИД.

По словам Кулебы, иранская сторона "не смогла найти силы", чтобы взять на себя ответственность за то, чтобы подобных трагедий больше не происходило.

Читайте также: Украина просит Канаду предоставить запись с голосом главы МИД Ирана о сбитии самолета МАУ

"Если Иран не хочет добровольно выяснить истину в этой трагедии, мы вместе с партнерами найдем способы, как этого добиться. Мы не позволим Ирану скрыть правду, не дадим избежать ответственности за это преступление. Справедливость восторжествует, сколько бы усилий и времени на это не понадобилось. Это не только вопрос принципа, но и наш моральный долг перед жертвами", — подчеркнул министр.

Отметим, что в опубликованном накануне заключительном отчете организации гражданской авиации Ирана говорится, что причиной сбития послужила ошибка оператора системы ПВО. Самолет якобы был признан враждебной целью, из-за чего по нему было выпущено две ракеты.

В то же время МИД опубликовал и нейтральное заявление международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752.

"Мы, министры, представляющие Афганистан, Канаду, Швецию, Украину и Великобританию, приняли к сведению окончательный Отчет о расследовании аспектов безопасности, обнародованный ИРИ, по сбитию рейса МАУ 752 (PS752). Страны координационной группы теперь тщательно изучат этот отчет и его выводы", — говорится в нем.

Отмечается, что координационная группа по-прежнему будет продолжать требовать от Ирана подотчетности и прозрачности по вопросу этой трагедии и справедливости для жертв.

Напомним также, что 10 февраля стало известно об аудиозаписи, на которой якобы министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф говорит с кем-то о вероятных сценариях катастрофы. В частности, он якобы заявляет, что существует "тысяча возможностей" для объяснения того, почему был сбит самолет, включая преднамеренную атаку с участием нескольких "диверсантов".

При этом якобы глава МИД Ирана заявил, что высшее руководство Ирана и генералитет по ряду причин никогда не раскроют правду об этой трагедии, так как это может угрожать безопасности страны.

Как сообщалось ранее, иранские военные сбили самолет украинской авиакомпании 8 января 2020 года двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли 176 человек, среди которых 11 украинцев, 82 гражданина Ирана, 63 — Канады (почти все также иранского происхождения), а также граждане Швеции, Афганистана и Великобритании. Власти Тегерана три дня отрицали ракетный удар, но в итоге подтвердили его. В декабре власти Ирана заявили о завершении расследования катастрофы. Семьям погибших пообещали выплатить по 150 тысяч долларов.