Кулеба назвал отчет Ирана "циничной попыткой скрыть истинные причины" сбития Boeing

Украина не воспринимает окончательный отчет Ирана о сбитии пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" рейса PS752 в январе 2020 года, в результате которого погибло 176 человек, и считает его попыткой скрыть истинные причины трагедии. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в видеозаявлении, опубликованном МИД.
По его словам, Украина направляла более 90 страниц замечаний и предложений к проекту отчета, настаивая на том, чтобы иранская сторона включила их в финальный документ.
"То, что мы увидели сегодня в опубликованном отчете, — ни что иное, как циничная попытка скрыть истинные причины сбития нашего самолета. Анализ документа доказывает, что Иран провел техническое расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов — Чикагской конвенции и ICAO. Вынуждены констатировать, что расследование было предвзятым, представленные доказательства — избирательными, а выводы — обманчивыми", — подчеркнул министр.
Кулеба также заявил, что отчет не отражает всех обстоятельств, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели.
"Это не отчет. Это сборник манипуляций, цель которой — не выяснить истину, а оправдать Исламскую Республику Иран. Это огромное отчаяние для Украины и всего цивилизованного мира", — выразился глава МИД.
По словам Кулебы, иранская сторона "не смогла найти силы", чтобы взять на себя ответственность за то, чтобы подобных трагедий больше не происходило.
"Если Иран не хочет добровольно выяснить истину в этой трагедии, мы вместе с партнерами найдем способы, как этого добиться. Мы не позволим Ирану скрыть правду, не дадим избежать ответственности за это преступление. Справедливость восторжествует, сколько бы усилий и времени на это не понадобилось. Это не только вопрос принципа, но и наш моральный долг перед жертвами", — подчеркнул министр.
Отметим, что в опубликованном накануне заключительном отчете организации гражданской авиации Ирана говорится, что причиной сбития послужила ошибка оператора системы ПВО. Самолет якобы был признан враждебной целью, из-за чего по нему было выпущено две ракеты.
В то же время МИД опубликовал и нейтральное заявление международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752.
"Мы, министры, представляющие Афганистан, Канаду, Швецию, Украину и Великобританию, приняли к сведению окончательный Отчет о расследовании аспектов безопасности, обнародованный ИРИ, по сбитию рейса МАУ 752 (PS752). Страны координационной группы теперь тщательно изучат этот отчет и его выводы", — говорится в нем.
Отмечается, что координационная группа по-прежнему будет продолжать требовать от Ирана подотчетности и прозрачности по вопросу этой трагедии и справедливости для жертв.
Напомним также, что 10 февраля стало известно об аудиозаписи, на которой якобы министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф говорит с кем-то о вероятных сценариях катастрофы. В частности, он якобы заявляет, что существует "тысяча возможностей" для объяснения того, почему был сбит самолет, включая преднамеренную атаку с участием нескольких "диверсантов".
При этом якобы глава МИД Ирана заявил, что высшее руководство Ирана и генералитет по ряду причин никогда не раскроют правду об этой трагедии, так как это может угрожать безопасности страны.
Как сообщалось ранее, иранские военные сбили самолет украинской авиакомпании 8 января 2020 года двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли 176 человек, среди которых 11 украинцев, 82 гражданина Ирана, 63 — Канады (почти все также иранского происхождения), а также граждане Швеции, Афганистана и Великобритании. Власти Тегерана три дня отрицали ракетный удар, но в итоге подтвердили его. В декабре власти Ирана заявили о завершении расследования катастрофы. Семьям погибших пообещали выплатить по 150 тысяч долларов.