Украина отказывается верить в версию Ирана о человеческой ошибке при сбитии самолета МАУ

Украина не примет на веру какую-либо версию сбития пассажирского самолета компании "Международные авиалинии Украины" под Тегераном в январе 2020 года, которую Иран будет предъявлять без подкрепления доказательствами. Об этом говорится в заявлении украинского Министерства иностранных дел.

"Вместо того, чтобы принять во внимание объективные замечания, основанные на международном опыте расследования авиакатастроф, иранская сторона прибегла к безответственным обвинениям в неконструктивности украинской стороны", — говорится в нем.

По мнению МИД, иранская сторона манипулирует, когда говорит, что в ходе двух раундов переговоров были даны пояснения о причинах катастрофы.

"Эти причины должно официально подтвердить и техническое расследование, которое Иран должен был проводить в соответствии с нормами международного права, и финальный отчет, который был опубликован лишь в марте этого года — спустя более 14 месяцев со дня катастрофы. Иран настаивает на версии человеческой ошибки как единой верной. При этом, отсутствует анализ причин и цепи событий, которые привели к ней, если такая ошибка действительно стала роковой", — отмечают в ведомстве.

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, такая ситуация не могла не вызвать "справедливого возмущения и разочарования" украинской стороны.

МИД заверяет, что Украина настроена на основательное и конструктивное сотрудничество с Ираном, доказательством чему служит факт подачи более 90 страниц комментариев к проекту финального отчета по результатам технического расследования, переданных Ирану в феврале этого года, которые Ираном, однако, учтены не были.

"Украина не примет на веру любую озвученную, но не подтвержденную реальными доказательствами версию сбития PS752. Иран при этом этом всеми силами пытается продвинуть выгодную для себя версию о человеческой ошибке. И что удивляет, Иран даже не пытается проанализировать причины, которые привели к роковой ошибке, если она действительно была причиной катастрофы", — подчеркивают в министерстве.

По мнению украинской стороны, это означает, что правильные выводы в итоге будут сделаны, и безопасность гражданской авиации не улучшится.

"Это также означает, что любое гражданское судно в воздушном пространстве Ирана может в любой момент быть сбитым, и повторить судьбу PS752", — добавили в МИД.

Кроме того, украинская сторона лишь из СМИ узнала о десяти лицах, которым предъявлено обвинение в связи со сбитием украинского самолета. Сообщается, что Иран в рамках имеющихся механизмов не уведомил Украину, несмотря на многочисленные запросы, ни об именах и должностях этих людей, ни даже о статье, которая им инкриминируется.

Украина считает такую ситуацию нарушением Ираном своих международно-правовых обязательств в рамках договора о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам, а также Монреальской конвенции 1971 года.

"Именно продолжительность, эффективность и беспристрастность всех видов расследований и является определяющим фактором образования определенной паузы, которая продолжается с момента последней встречи сторон в октябре 2020 года", — говорится в сообщении.

В МИД отмечают, что Иран до сих пор не предоставил Украине львиную часть материалов, включая факты и доказательства, которые обещал предоставить полгода назад.

"Несмотря на это, самое главное, что Иран задолжал семьям погибших — это правда. Украина в очередной раз подчеркивает свое твердое намерение сделать все возможное для ее раскрытия. Украина также верит, что у руководства Ирана достаточно смелости, мудрости и дальновидности не только для того, чтобы взять на себя ответственность за катастрофу, но и чтобы принять все ее последствия", — подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что накануне СМИ со ссылкой на иранского военного прокурора Голамаббаса Турки сообщили о предъявлении обвинений десяти лицам по делу о катастрофе самолета МАУ, однако о ком именно речь, не сообщалось.

Напомним, что 17 марта Украина заявила, что не воспринимает окончательный отчет Ирана о сбитии самолета МАУ и считает его irna"циничной попыткой скрыть истинные причины" трагедии.