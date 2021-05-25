В Вильнюс будем летать на 40 минут дольше: МАУ о запрете на перелеты над Беларусью

В авиакомпании "Международные авиалинии Украины" не будут поднимать цены на билеты по направлению в Вильнюс и Хельсинки, несмотря на то, что из-за запрета летать над Беларусью в эти города из Киева придется лететь на 40 минут дольше.

Об этом в комментарии Delo.ua заявил президент компании МАУ Евгений Дыхне.

Напомним, 25 мая украинское правительство приняло решение ввести запрет на авиасообщение с Беларусью и на использование украинскими авиакомпаниями воздушного пространства этой страны с 26 мая 2021 года. Данное решение было вызвано инцидентом, который произошел 23 мая с самолетом авиакомпании Ryanair, летевшим из Афин в Вильнюс: белорусские диспетчеры принудили пилотов посадить борт в аэропорту Минска под предлогом того, что в самолете якобы бомба. При этом для сопровождения самолета в Минск в воздух был поднять белорусский истребитель. В результате КГБ Беларуси задержал одного из пассажиров данного рейса — основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, а никакой бомбы на борту самолета не оказалось.

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"На мой взгляд это (решение о прекращении авиасообщения Украины с Беларусью) — абсолютно правильная и ожидаемая реакция Украины. Украина — это одна из основных стран, которые поддерживают потенциальные демократические изменения в Беларуси. Это политическое решение. Мы с удивлением смотрели в новостях факт такого, скажем, пиратства, и ставя себя как перевозчик на место Ryanair, наверное, мы были бы также возмущены такими вообще методами вмешательства в гражданскую авиацию. Поэтому мы спокойно к этому относимся, мы понимаем, что будет дополнительная определенная коммерческая нагрузка на компанию, но мы при этом не планируем менять свою маршрутную сеть", — отметил Евгений Дыхне.

По его словам, "МАУ" итак не летает в Минск еще с 2019 года, поэтому в этом смысле решение Кабмина никак не повлияет на работу авиакомпании.

"В сам город Минск мы давно не летаем, с конца 2019 года. Для нас этот рейс был на этом этапе совершенно не интересен с точки зрения коммерции, потому что основной поток пассажиров — это пассажиры, которые через Минск летели в РФ, поэтому они автоматически становились пассажирами компании Belavia с пересадкой в Минске. А прямого трафика между Киевом и Минском его уже давно нет, нет таких уже экономических связей, и это не туристический трафик ни для украинцев, ни для белорусов на сегодняшний день. Поэтому мы с этого маршрута ушли", — рассказал президент "Международных авиалиний Украины".

Что же касается запрета на использование белорусского воздушного пространства, то здесь авиакомпания ощутит ущерб — придется летать в балтийские и скандинавские страны на 40 минут дольше.

"Интерес пролета через территорию Беларуси у нас лежит в основном в рейсах на Вильнюс и Хельсинки на сегодняшний день. В апреле 2022 году мы планируем еще ряд направлений в скандинавских и прибалтийских странах. В основном это касается только рейса на Вильнюс. Да, у нас получится из-за облета территории Беларуси потеря для пассажиров времени порядка 40 минут в одну сторону, но я думаю, что при том, что все авиакомпании одинаково видят эту ситуацию, все одинаково готовы выполнять бойкот, оно не должно отразиться не на подорожании билетов для пассажиров, ни на конкуренции, которые будут возникать на подобных маршрутах", — ответил Дыхне.

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Облетать Беларусь по этим маршрутам "МАУ" будет через территорию Польши. Как заявил Евгений Дыхне, из-за этого авиакомпании придется тратить около 2 тонн топлива только в одну сторону. Но, как уверяет гендиректор авиакомпании, на стоимость билетов на рейсы "Киев — Вильнюс" и "Киев — Хельсинки" это не повлияет.

"Мы не планируем менять свою тарифную политику на этом маршруте. Она устоявшаяся. Мы не видим такого высокого спроса на этом маршруте, и покупательская способность не изменилась в связи с облетом, и мы не хотим потерять своих пассажиров и будем выполнять рейсы с той же ценой, с которой выполняли до сих пор", — заверил Евгений Дыхне.

Напомним, как ранее сообщалось, белорусские власти ответили Украине на принятое в одностороннем порядке решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью: в посольстве Беларуси возмутились заявлениями Украины об "угрозе безопасности для иностранных граждан" в Беларуси и заявили, что ущерб от принятого решения понесут в первую очередь сама Украина и граждане Украины.