Авиакомпания "Белавиа" сократит 50% сотрудников из-за европейских ограничений

Белорусская авиакомпания "Белавиа" сокращает половину своих сотрудников после ограничений европейских стран.

Об этом сообщил белорусский блогер Антон Мотолько в своем Telegram-канале.

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В частности, блогер опубликовал документ, датированный 25 мая, в котором говорится, что сокращение штата работников связано с введением Европейским союзом ограничений на выполнение полетов.

Также в документе говорится о подготовке предложений по исключению всех расходов, не связанных с поддержанием производственной деятельности авиакомпании в условиях значительного уменьшения объемов работ.

Кроме того, компания планирует отправить часть сотрудников в неоплачиваемые отпуска или с частичным сохранением зарплат.

Напомним, 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска. Сообщалось, что пассажирский самолет посадили из-за сигнала о минировании, и по поручению президента Александра Лукашенко для его сопровождения в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту лайнера находились редактор внесенного в список экстремистских Телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Беларуси экстремистским Телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Обоих задержали белорусские власти.

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Произошедшее вызвало крайне острую реакцию США, заявивших, что на борту также были их граждане. Также с осуждением действий Беларуси выступил и Евросоюз, пообещавший также принять меры.

В самой Ryanair заявили, что считают действия Беларуси незаконными и рассматривают их в качестве авиационного пиратства. При этом гендиректор перевозчика Майкл О'Лири заявил, что в Минске рейс, помимо двух задержанных, покинули еще некие люди, которых он считает агентами Комитета госбезопасности Беларуси.

В литовской полиции дали понять, что "пропали" таким образом в Минске трое пассажиров из 126. В то же время в аэропорту "Минск" заявили, что и изначально в него прибыли 123 пассажира самолета Ryanair, дав понять, что отрицают, что борт покидал кто-то, кроме задержанных.

Ряд стран запретили национальным авиакомпаниям летать над Беларусью, это рекомендовал и Евросовет. Кроме того, 25 мая руководство Евросоюза обсудит вопрос о введении дополнительных санкций против Минска.