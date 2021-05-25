"Деньги тут неуместны": аэропорт "Киев" готов лишиться доходов от полетов в Беларусь

Запрет на полеты из Украины в Беларусь приведет к снижению пассажиропотока и, соответственно, доходов аэропорта "Киев" имени Сикорского ("Жуляны") на 10%. Об этом заявил журналистам глава его совета директоров Денис Костржевский, передает "Интерфакс-Украина".

"Но, как говорил дон Корлеоне, когда речь идет о чести семьи, деньги здесь неуместны", — отметил он, подчеркнув, что аэропорт поддерживает упомянутое решение правительства.

В то же время Костржевский отметил, что при введении такого запрета правительству было бы логично предложить аэропорту какие-то денежные компенсаторы.

Он уточнил, что в текущем месяце аэропорт "Киев" ожидал 3-4 тысячи пассажиров из Минска, тогда как до карантина их ежемесячный поток составлял 10-12 тысяч, а на пике — до 15 тысяч.

Глава совета директоров также сообщил, что какой-либо информации об отмене рейса "Белавиа", который по расписанию должен прибыть во вторник в 23:40, пока не поступало.

Костржевский также напомнил, что из-за карантина в настоящее время аэропорт работает на 25-30% своих мощностей. Лучшим, по его словам, в этом отношении был 2018 год, когда аэропорт обслужил 2,8 млн пассажиров при плановой мощности 3,5 млн.

Напомним, что с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Аналогичное решение приняли главы стран ЕС на саммите 24 мая.

Решение было вызвано тем, что накануне в аэропорт "Минск" был принудительно сопровожден перехваченный пассажирский самолет компании Ryanair, на котором в Литву летел проживавший там последнее время оппозиционный журналист из Беларуси Роман Протасевич. Его и его девушку в минском аэропорту задержали, остальные же пассажиры спустя семь часов ожидания все же вылетели в Вильнюс.

Произошедшее, в частности, вызвало крайне острую реакцию США, в самой Ryanair также заявили, что считают действия Беларуси незаконными и рассматривают их в качестве авиационного пиратства.