Происшествия 50 минут назад

В ответ на перехват Ryanair: какие страны и авиакомпании отказались летать над Беларусью

Международные перевозчики перестроили свои маршруты в обход воздушного пространства Беларуси

Многие авиакомпании отказываются летать над Беларусью. Скрин: Flightradar Многие авиакомпании отказываются летать над Беларусью. Скрин: Flightradar
Многие авиакомпании отказываются летать над Беларусью. Скрин: Flightradar

С полуночи 26 мая Украина прекратит авиасообщение с Беларусью, а украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве соседней страны.

За последние сутки "облетать" Беларусь начали еще ряд международных перевозчиков, а Европейский Союз принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям летать в своем воздушном пространстве. Также ЕС рекомендует всем авиаперевозчикам, базирующимся на его территории, не входить в воздушное пространство Беларуси.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, несмотря на то, что решение ЕС — это пока рекомендация, свои маршруты в обход воздушного пространства Беларуси уже перестроили:

  • Air France (Франция)
  • Finnair (Финляндия)
  • SAS (Швеция)
  • Avia Solutions (Кипр)
  • Wizz Air (Венгрия)
  • airBaltic (Латвия)
  • KLM (Нидерланды)
  • Lufthansa (Германия)
  • Austrian Airlines (Австрия)
  • British Airways (Великобритания)
  • Singapore Airlines (Сингапур)
  • All Nippon Airways (Япония)
  • Iberia (Испания)

Читайте также:
Ryanair считает воздушным пиратством действия Беларуси с ее самолетом

Отдельное решение приняла Великобритания: правительство страны не только обязало свои авиакомпании избегать воздушного пространства Беларуси и запретило полеты белорусского авиаперевозчика Belavia над своей территорией.

Также не только отказался использовать воздушное пространство Беларуси, но и прекратил авиасообщение с этой cтраной польский авиаперевозчик LOT. А правительство Литвы вообще признало Беларусь небезопасной для своих граждан и запретило полеты в/из Литвы через территорию этой страны.

Еще одна авиакомпания — Air Astana (Казахстан) — отменила запуск прямого авиарейса из Алматы в Минск, который планировался на 31 мая.

Читайте также:
В Кабмине призывают украинских журналистов и правозащитников не ездить в Беларусь

Ранее президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне в комментарии Delo.ua сообщил, что самолеты будут облетать Беларусь через воздушное пространство Польши. Из-за этого авиакомпании придется тратить около 2 тонн топлива только в одну сторону. Но, как уверяет гендиректор авиакомпании, на стоимость билетов на рейсы "Киев — Вильнюс" и "Киев — Хельсинки" это не повлияет. Однако, время полетов по этим направлениям в обход Беларуси увеличится на 40 минут.

Все эти меры стали реакцией на то, 23 мая в аэропорт "Минск" был принудительно сопровожден перехваченный пассажирский самолет компании Ryanair, на котором в Литву летел живший там последнее время оппозиционный журналист из Беларуси Роман Протасевич. Его и его девушку в минском аэропорту задержали, остальные же пассажиры спустя семь часов ожидания все же вылетели в Вильнюс.

Отметим, что произошедшее вызвало крайне острую реакцию США, заявивших, что на борту также были их граждане. Также с осуждением действий Беларуси выступил и Евросоюз, пообещавший также принять меры.

В самой Ryanair заявили, что считают действия Беларуси незаконными и рассматривают их в качестве авиационного пиратства. При этом гендиректор перевозчика Майкл О'Лири заявил, что в Минске рейс, помимо двух задержанных, покинули еще некие люди, которых он считает агентами Комитета госбезопасности Беларуси. В литовской полиции дали понять, что "пропали" таким образом в Минске трое пассажиров из 126. В то же время в аэропорту "Минск" заявили, что и изначально в него прибыли 123 пассажира самолета Ryanair, дав понять, что отрицают, что борт покидал кто-то, кроме задержанных.

РАЗДЕЛ:

ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

Новости по теме:

В Вильнюс будем летать на 40 минут дольше: МАУ о запрете на перелеты над Беларусью
В Вильнюс будем летать на 40 минут дольше: МАУ о запрете на перелеты над Беларусью
В Кабмине призывают украинских журналистов и правозащитников не ездить в Беларусь
В Кабмине призывают украинских журналистов и правозащитников не ездить в Беларусь
"Государственный терроризм": Данилов считает, что Беларусь могла сбить самолет Ryanair
"Государственный терроризм": Данилов считает, что Беларусь могла сбить самолет Ryanair
Загрузка...
Новое видео
Как удерживать и вести к успеху мультинациональную команду? Опыт холдинга TECHIIA — Виктория Дзыба

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В первые годы работы рынка земли цена на участки вырастет вдвое — Шмыгаль

  3. "Деньги тут неуместны": аэропорт "Киев" готов лишиться доходов от полетов в Беларусь

  4. Дело VAB Банка: НАБУ сообщило о подозрении шести экс-чиновникам НБУ

  5. СБУ нашла в центре Киева схрон с гранатами и взрывчаткой (ФОТО)

Ивент
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Эксперты обсудят инсайдерские угрозы для кибербезопасности бизнеса и расскажут об актуальных инструментах противодействия
Загрузка...