В ответ на перехват Ryanair: какие страны и авиакомпании отказались летать над Беларусью

С полуночи 26 мая Украина прекратит авиасообщение с Беларусью, а украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве соседней страны.
За последние сутки "облетать" Беларусь начали еще ряд международных перевозчиков, а Европейский Союз принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям летать в своем воздушном пространстве. Также ЕС рекомендует всем авиаперевозчикам, базирующимся на его территории, не входить в воздушное пространство Беларуси.
В частности, несмотря на то, что решение ЕС — это пока рекомендация, свои маршруты в обход воздушного пространства Беларуси уже перестроили:
- Air France (Франция)
- Finnair (Финляндия)
- SAS (Швеция)
- Avia Solutions (Кипр)
- Wizz Air (Венгрия)
- airBaltic (Латвия)
- KLM (Нидерланды)
- Lufthansa (Германия)
- Austrian Airlines (Австрия)
- British Airways (Великобритания)
- Singapore Airlines (Сингапур)
- All Nippon Airways (Япония)
- Iberia (Испания)
Отдельное решение приняла Великобритания: правительство страны не только обязало свои авиакомпании избегать воздушного пространства Беларуси и запретило полеты белорусского авиаперевозчика Belavia над своей территорией.
Также не только отказался использовать воздушное пространство Беларуси, но и прекратил авиасообщение с этой cтраной польский авиаперевозчик LOT. А правительство Литвы вообще признало Беларусь небезопасной для своих граждан и запретило полеты в/из Литвы через территорию этой страны.
Еще одна авиакомпания — Air Astana (Казахстан) — отменила запуск прямого авиарейса из Алматы в Минск, который планировался на 31 мая.
Ранее президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне в комментарии Delo.ua сообщил, что самолеты будут облетать Беларусь через воздушное пространство Польши. Из-за этого авиакомпании придется тратить около 2 тонн топлива только в одну сторону. Но, как уверяет гендиректор авиакомпании, на стоимость билетов на рейсы "Киев — Вильнюс" и "Киев — Хельсинки" это не повлияет. Однако, время полетов по этим направлениям в обход Беларуси увеличится на 40 минут.
Все эти меры стали реакцией на то, 23 мая в аэропорт "Минск" был принудительно сопровожден перехваченный пассажирский самолет компании Ryanair, на котором в Литву летел живший там последнее время оппозиционный журналист из Беларуси Роман Протасевич. Его и его девушку в минском аэропорту задержали, остальные же пассажиры спустя семь часов ожидания все же вылетели в Вильнюс.
Отметим, что произошедшее вызвало крайне острую реакцию США, заявивших, что на борту также были их граждане. Также с осуждением действий Беларуси выступил и Евросоюз, пообещавший также принять меры.
В самой Ryanair заявили, что считают действия Беларуси незаконными и рассматривают их в качестве авиационного пиратства. При этом гендиректор перевозчика Майкл О'Лири заявил, что в Минске рейс, помимо двух задержанных, покинули еще некие люди, которых он считает агентами Комитета госбезопасности Беларуси. В литовской полиции дали понять, что "пропали" таким образом в Минске трое пассажиров из 126. В то же время в аэропорту "Минск" заявили, что и изначально в него прибыли 123 пассажира самолета Ryanair, дав понять, что отрицают, что борт покидал кто-то, кроме задержанных.