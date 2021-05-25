В ответ на перехват Ryanair: какие страны и авиакомпании отказались летать над Беларусью

С полуночи 26 мая Украина прекратит авиасообщение с Беларусью, а украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве соседней страны.

За последние сутки "облетать" Беларусь начали еще ряд международных перевозчиков, а Европейский Союз принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям летать в своем воздушном пространстве. Также ЕС рекомендует всем авиаперевозчикам, базирующимся на его территории, не входить в воздушное пространство Беларуси.

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В частности, несмотря на то, что решение ЕС — это пока рекомендация, свои маршруты в обход воздушного пространства Беларуси уже перестроили:

Air France (Франция)

Finnair (Финляндия)

SAS (Швеция)

Avia Solutions (Кипр)

Wizz Air (Венгрия)

airBaltic (Латвия)

KLM (Нидерланды)

Lufthansa (Германия)

Austrian Airlines (Австрия)

British Airways (Великобритания)

Singapore Airlines (Сингапур)

All Nippon Airways (Япония)

Iberia (Испания)

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Отдельное решение приняла Великобритания: правительство страны не только обязало свои авиакомпании избегать воздушного пространства Беларуси и запретило полеты белорусского авиаперевозчика Belavia над своей территорией.

Также не только отказался использовать воздушное пространство Беларуси, но и прекратил авиасообщение с этой cтраной польский авиаперевозчик LOT. А правительство Литвы вообще признало Беларусь небезопасной для своих граждан и запретило полеты в/из Литвы через территорию этой страны.

Еще одна авиакомпания — Air Astana (Казахстан) — отменила запуск прямого авиарейса из Алматы в Минск, который планировался на 31 мая.

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Ранее президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне в комментарии Delo.ua сообщил, что самолеты будут облетать Беларусь через воздушное пространство Польши. Из-за этого авиакомпании придется тратить около 2 тонн топлива только в одну сторону. Но, как уверяет гендиректор авиакомпании, на стоимость билетов на рейсы "Киев — Вильнюс" и "Киев — Хельсинки" это не повлияет. Однако, время полетов по этим направлениям в обход Беларуси увеличится на 40 минут.

Все эти меры стали реакцией на то, 23 мая в аэропорт "Минск" был принудительно сопровожден перехваченный пассажирский самолет компании Ryanair, на котором в Литву летел живший там последнее время оппозиционный журналист из Беларуси Роман Протасевич. Его и его девушку в минском аэропорту задержали, остальные же пассажиры спустя семь часов ожидания все же вылетели в Вильнюс.

Отметим, что произошедшее вызвало крайне острую реакцию США, заявивших, что на борту также были их граждане. Также с осуждением действий Беларуси выступил и Евросоюз, пообещавший также принять меры.

В самой Ryanair заявили, что считают действия Беларуси незаконными и рассматривают их в качестве авиационного пиратства. При этом гендиректор перевозчика Майкл О'Лири заявил, что в Минске рейс, помимо двух задержанных, покинули еще некие люди, которых он считает агентами Комитета госбезопасности Беларуси. В литовской полиции дали понять, что "пропали" таким образом в Минске трое пассажиров из 126. В то же время в аэропорту "Минск" заявили, что и изначально в него прибыли 123 пассажира самолета Ryanair, дав понять, что отрицают, что борт покидал кто-то, кроме задержанных.