МИД и Минкульт призывают журналистов и правозащитников избегать Беларуси

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко решительно осуждают нарушения властями Беларуси прав и свобод представителей медиасферы. Об этом говорится в их совместном заявлении.

"Продолжение притеснений против журналистов, наступление на свободу слова и жизни журналистов продолжаются вопреки требованиям демократического мира и международным обязательствам Беларуси. Узурпируя белорусское информационное пространство, Минск умышленно и беспринципно пытается установить тотальный информационный контроль и наполнять его исключительно провластной пропагандой, чему не может быть места в современном мире", — считают они.

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В связи с этим, "учитывая угрозу и непредсказуемость действий властей Беларуси", Министры привали украинских журналистов, представителей правозащитных организаций и общественных активистов воздержаться от поездок в эту страну.

"Требуем от белорусских властей немедленно освободить Романа Протасевича и других политических заключенных, прекратить репрессии против независимых средств массовой информации и восстановить уважение к правам и свободам человека", — добавили главы украинских ведомств.

Напомним, что накануне в Беларуси ужесточили законодательные ограничения работы средств массовой информации и свободы массовых собраний. В частности, сайты СМИ теперь могут блокироваться по решению прокуроров — генерального или областных, а в целом выпуск СМИ может быть прекращен и по решению Министерства информации. Сайты-"зеркала" таких СМИ теперь также будут блокировать.

Кроме того, полномочия по блокированию интернета переданы оперативно-аналитическому центру при президенте Беларуси.

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Массовые мероприятия в Беларуси отныне законодательно возможны только по разрешению властей, и до такого разрешения организаторам запрещено призывать в этих мероприятиях участвовать. Журналистам же запрещается присутствовать на неразрешенных собраниях и сообщать о происходящем на них. Помимо этого, запрещается работа фондов, помогающих задержанным и арестованным.

О вступлении в силу новых ограничений было объявлено после задержания накануне в результате спецоперации по перехвату рейса авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс оппозиционного журналиста из Беларуси Романа Протасевича, в последнее время жившего в столице Литвы. Протасевич был основателем крупнейшего политического Telegram-канала Nexta, на пике популярности имевшего более 2 млн подписчиков (ныне лишь 1,2 млн) и сыгравшего значительную роль в координации массовых протестов в Беларуси, начавшихся после президентских выборов 9 августа 2020 года.

Тем временем секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что, учитывая систему принятия решений в Беларуси, ситуация с рейсом Ryanair 23 мая вполне могла закончиться авиакатастрофой.