Беларусь не будет принимать самолеты из Украины — Лукашенко

Беларусь не будет принимать самолеты из Украины.

Это решение связано с запретом пролета белорусских самолетов в небе над Украиной, заявил непризнанный президент страны Александр Лукашенко, передает "БелТА".

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Указано, что он озвучил такое решение в субботу, 19 июня.

"Раз Украина закрыла нам пролет, то мы из Украины не будем просто принимать самолеты", — отметил Лукашенко.

Ранее Украина закрыла небо для белорусских самолетов. Запрет вступил в силу с 00:00 29 мая 2021 года.

При этом белорусские самолеты не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом.

Напомним, с 26 мая Украина закрыла авиасообщение с Беларусью.

Ограничения на полеты в белорусском воздушном пространстве также ввели в Евросоюзе после задержания в аэропорту Минска оппозиционного активиста Романа Протасевича 23 мая.

Также сообщалось, что послы стран Европейского Союза запретили посадку белорусских самолетов на территории ЕС.