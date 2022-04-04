Вучича переизбрали президентом Сербии в первом туре, но его партия потеряла абсолютное большинство в парламенте

Действующий президент Сербии Александр Вучич победил на прошедших 3 апреля президентских выборах уже в первом туре. По предварительным данным Республиканской избирательной комиссии по результатам обработки голосов с участков, где проживает 96,1% избирателей, Вучич получил поддержку 58,55% граждан.

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Второе место на выборах занял генерал и бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Сербии Здравко Понош, поддержанный коалицией оппозиционных партий "Объединенные для победы Сербии".

В то же время на прошедших одновременно с президентскими внеочередных парламентских выборах блок партий, возглавляемый Сербской прогрессивной партией Вучича, по данным с участков, где проживает 95,7% избирателей, получил 42,9% голосов, благодаря чему может рассчитывать на 120 мандатов из 250.

При этом СПП резко ухудшила свой результат относительно выборов 2020 года, которые бойкотировал целый ряд оппозиционных партий. Тогда она получила 60,65% голосов и 188 депутатских мест.

Ее традиционный коалиционный союзник — Социалистическая партия Сербии во главе с председателем парламента и бывшим премьер-министром Ивицей Дачичем, наоборот, улучшила результат с 10,4% до 11,5% голосов, однако получит столько же мандатов, сколько и в уходяшем созыве парламента — 32.

Второе же место на нынешних выборах занял упомянутый блок "Объединенные для победы Сербии" с 13,6% голосов (38 депутатских мест).

В отличие от позапрошлогодних выборов, 3%-ный барьер на этих преодолело сразу четыре относительно небольшие политсилы, в частности, правая коалиция "Национальная демократическая альтернатива", сформированная Демократической партией Сербии (5,4%, 15 мандатов) и блок зеленых и левых партий "Мы должны" (4,6%, 12 мандатов).

Кроме того, по 3,8% и, соответственно, 10 мандатов получили ультраправая партия "Заветники", а также блок правых партий "Двери" и "Движение за восстановление Королевства Сербия". Остальные 13 мест в парламенте должны достаться представителям партий национальных меньшинств — венгров и боснийцев (албанского представителя в новом созыве парламента, по предварительным данным, уже не будет).

Напомним также, что по итогам выборов, прошедших 3 апреля в соседней Венгрии, в очередной раз победила с подавляющим большинством консервативная партия "Фидес", благодаря чему правящий страной уже 12 лет премьер Виктор Орбан останется главой правительства на новый срок.