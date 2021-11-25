Россия продлила Сербии на шесть месяцев цену на газ в $270

Россия продлила на следующие шесть месяцев действие нынешней цены на газ для Сербии в размере 270 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич по итогам встречи в российском Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным, передают сербские "Новости".

"Он понял, каково значение газа для нашей страны — и цена, и объем. Мы добились того, чего пытались, и президент Путин показал дружбу с Сербией. Путин сказал мне: "Александр, решение будет хорошим", и даже через 6 месяцев, мне кажется, что мы будем иметь исключительную цену и увеличение объемов, а также и гибкость", — добавил Вучич.

По словам сербского президента, благодаря этому решению его страна сможет сэкономить более 300 миллионов евро.

Как свидетельствует видео со встречи Путина с Вучичем, публикуемое российскими СМИ, российский президент затронул газовую тему, заявив, что поручит найти решение, как продлить контракт на поставку газа в Сербию на приемлемых для нее условиях.

"Знаю, что вас некоторые вопросы особенно беспокоят. Связано это с тем, что заканчивается контракт на поставку природного газа в Сербию. Думаю, что мы договоримся, поручим хозяйствующим субъектам довести эту работу до конца. Во всяком случае, найдем такое решение, которое будет безусловно приемлемо для наших сербских друзей", — отметил Путин.

Он также обратил внимание, что 3 апреля 2022 года в Сербии пройдут президентские и парламентские выборы, и поблагодарил Вучича за внимание, которое тот уделяет развитию российско-сербских отношений.

В свою очередь на своей странице в Instagram сербский лидер сообщил, что получил от Путина подтверждение, что он в следующем году посетит Сербию, в частности Белград.

В октябре Вучич заявил, что Россия предложила Сербии новую формулу расчета стоимости газа, по которой цена вырастет до 790 долларов за тысячу кубометров, однако такую цену его страна платить не сможет.

Отметим, что 27 марта 2013 года "Газпром экспорт" и российско‐сербская компания "Югоросгаз" подписали контракт на поставку газа в Сербию до конца 2021 года. В 2017 году стороны договорились об увеличении объемов поставок с 2018 года с 1,5 до 2 млрд кубометров в год.

С января 2021 года "Газпром" начал поставлять газ в Сербию, а также в Боснию и Герцеговину по новому маршруту — через территории Турции и Болгарии по морскому газопроводу "Турецкий поток", запущенному с начала 2020 года.

Напомним, что ту же цену в 790 долларов за тысячу кубометров Россия предложила Молдове, когда у нее закончился контракт в конце сентября. Его продлили на месяц, но в итоге стороны пришли к договоренности применять формулу, предложенную молдавской стороной, по которой цена сейчас составляет около 450 долларов. Новый контракт, подписанный 29 октября, начал действовать уже с 1 ноября.

При этом молдавским властям в октябре пришлось изрядно понервничать из-за неопределенности с поставками российского газа. 22 октября парламент страны даже ввел чрезвычайное положение в связи с кризисом в энергетической сфере.

Пока велись переговоры с "Газпромом", Молдове впервые пришлось закупить на рынке небольшие объемы газа у альтернативных поставщиков — сначала у Польши, а затем у Нидерландов.

В ноябре же выяснилось, что у Молдовы нет денег для погашения образовавшейся задолженности перед российским "Газпромом", пригрозившим остановить поставки.