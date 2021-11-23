Планируют брать кредит: у "Молдовагаз" нет денег для расчета с "Газпромом"

В АО "Молдовагаз" заявили, что у них нет достаточно средств для погашения образовавшейся задолженности перед российским монополистом "Газпром". Об этом сообщил председатель правления компании Вадим Чебан, передает "Интерфакс-Украина".

Он подтвердил, что 22 ноября компания получила предупреждение от "Газпрома" о возможном отключении поставок газа через 48 часов, если "Молдовагаз" не оплатит текущие платежи за газ.

При этом он подчеркнул, что Молдова не столкнулась с очередным газовым кризисом и все под контролем.

"Сейчас идет речь о кассовом разрыве, который образовался у нас. Он возник из-за того, что в октябре действовал старый тариф для потребителей, исходя из цены $150 за тысячу кубометров. А мы закупали по $800. С 1 ноября тариф повысился, но это было сделано только 10 ноября. Поэтому возникли затруднения с осуществлением выплаты", — сказал Чебан.

По его словам, образовавшийся кассовый разрыв составляет 1,3 млрд. леев, то есть около $75 млн.

На данном этапе "Молдовагаз" обсуждает с правительством, как погасить эту задолженность. Компания думает над тем, чтобы взять кредит, но это долгая процедура, а долг нужно выплатить в ближайшие дни.

Он уточнил, что нужная сумма есть у правительства Молдовы, но компании нужно найти легальную процедуру получения этих средств.

В свою очередь в "Газпроме" заявили, что компания крайне разочарована невыполнением Молдовой своих контрактных обязательств.

Напоминаем, что в начале осени этого года Молдова столкнулась с энергетическим кризисом — в стране ввели режим ЧП из-за дефицита газа. Тогда власти Молдовы обратились к Украине с просьбой предоставить около 15 млн кубометров газа.

После этого, в конце октября, представители правительства Молдовы и российского "Газпрома" договорились о продлении контракта на поставки газа на пять лет. На основании соглашения предыдущий контракт между "Газпромом" и "Молдовагаз" будет продлен по формуле цен, предложенной молдавской стороной.

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