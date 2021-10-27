ЕС пообещал Молдове €60 млн на преодоление газового кризиса

Европейская комиссия обеспечит предоставление Молдове 60 млн евро на преодоление нынешнего энергетического кризиса. Об этом заявила в своем Twitter председатель Евркомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей.

"Рада встрече с премьер-министром Молдовы, чтобы еще раз заявить о нашей полной поддержке Молдовы. Завтрашнее заседание Совета ассоциации ЕС-Молдова еще более укрепит наше сотрудничество. В этом контексте Еврокомиссия предоставляет 60 млн евро, чтобы помочь Молдове справиться с нынешним энергетическим кризисом", — заявила она.

В свою очередь, накануне вечером Агентство публичной собственности Молдовы сообщило, что страна закупила еще одну пробную партию газа у альтернативного поставщика. На новом тендере госкомпании Energocom победила нидерландская Vitol.

"А это значит, что согласно контракту, завтра [27 октября] в Республику Молдова будет доставлен 1 млн кубометров природного газа", — указывалось в сообщении.

Отметим, что ранее в среду британская газета Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила, что российским "Газпром", выступавший ранее единственным поставщиком газа в Молдову, в ходе переговоров о новом контракте требует в обмен на более дешевую цену топлива пересмотреть соглашение о свободной торговле Молдовы с Европейским Союзом, а также отложить реформу газового рынка.

Напомним, что у Молдовы в конце сентября закончился контракт на поставку газа "Газпромом" и ее дочерней компании "Молдовагаз". Стороны продлили действие контракта на месяц, но с ростом цены газа до 790 долларов за тысячу кубометров. При этом законтрактрованных на октябрь объемов Молдове недостаточно, из-за чего парламент страны 22 октября ввел в стране чрезвычайное положение сроком на месяц.

В тот же день после заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины его секретарь Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время Украина предоставит Молдове по просьбе ее правительства дополнительный объем газа в долг "с учетом того шантажа, который сегодня там ведет "Газпром".

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус ("Слуга народа") заявил, что Молдова намерена одолжить лишь 15 млн кубометров, а появившиеся после заявления Данилов сообщения СМИ об объеме 1 млрд кубометров не соответствуют действительности.

27 октября "Молдовагаз" сообщил, что Украина обещанный газ предоставила, однако официальной информации о его объемах по-прежнему нет.